Una España con muchas caras nuevas solo logra un empate en el primer amistoso antes de que dé comienzo el Mundial

La Selección Española no pudo pasar del empate ante Irak (1-1) en el estadio de Riazor en un amistoso de preparación para el Mundial de 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue superior durante muchos tramos del encuentro, pero terminó viendo cómo el combinado asiático resistía hasta el pitido final. [Así vivimos el empate de la Selección ante Irak en el partido amistoso antes del Mundial]

El partido no podía empezar de mejor manera. España comenzó dominando el juego y encontró premio en los primeros compases gracias a Ferran Torres, aunque la reacción iraquí no tardó en llegar.

España asumió el control desde el inicio, monopolizando la posesión y buscando generar superioridades en campo contrario. Con varias ausencias importantes en la convocatoria, como es el caso de Lamine Yamal o Pedri.

El seleccionador apostó por un once con numerosos jugadores que buscaban reivindicarse antes de la cita mundialista y algunos que están acompañando a la Selección antes de que empiece el torneo.

La insistencia española tuvo recompensa dentro del primer cuarto de hora. Ferran aprovechó una acción ofensiva para batir la portería defendida por Ahmed Basil y poner el 1-0 en el marcador.

Ferrán Torres celebrando su gol ante Irak. Reuters

El tanto confirmó el buen arranque de la Roja, que durante varios minutos transmitió sensación de superioridad frente a una Irak replegada y pendiente de aprovechar cualquier espacio al contragolpe.

Sin embargo, el combinado asiático no se descompuso tras encajar el gol. Poco a poco fue ganando confianza y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área española.

La recompensa llegó en el minuto 27 del primer tiempo, cuando Merchas Doski sorprendió con un potente disparo que superó al guardameta español e igualó el encuentro. El 1-1 castigó una de las pocas concesiones defensivas del conjunto de Luis de la Fuente.

Tras el empate, el partido entró en una fase más equilibrada. España continuó llevando la iniciativa, aunque con menos claridad que en los primeros minutos.

Irak, reforzada por el gol, mostró una versión más atrevida y logró competir de tú a tú durante varios tramos del encuentro, evitando que la Selección Española encontrara espacios con facilidad.

El descanso llegó con tablas en el marcador y con sensaciones encontradas para España. Por un lado, el equipo mostró momentos de buen fútbol y encontró el gol gracias a Ferran Torres. Por otro, evidenció algunas dudas defensivas que permitieron a Irak regresar al partido.

Luis de la Fuente en el partido amistoso contra Irak. EFE

Todo quedó abierto para una segunda mitad en la que la Roja buscó recuperar el dominio inicial y marcharse de Riazor con una victoria antes de poner rumbo al Mundial.

Los cambios marcan el ritmo

Tras el paso por los vestuarios, Luis de la Fuente movió el banquillo para repartir minutos y probar variantes tácticas. El encuentro perdió ritmo respecto a la primera mitad, aunque España continuó llevando la iniciativa y buscando el gol de la victoria frente a una Irak cada vez más replegada.

Con el paso de los minutos llegaron nuevas sustituciones en ambos equipos. Irak reforzó su estructura defensiva y consiguió mantener el empate pese a las intentonas españolas.

Los jugadores de la Selección Española saludando a los aficionados después del partido amistoso contra Irak. Reuters

La Roja, por su parte, siguió instalándose en campo rival, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales para transformar su dominio en goles.

Y es que España acabó con un equipo muy inusual. Pese a los intentos de marcar, no consiguieron la precisión suficiente para poner en apuros al portero de Irak.

De esta manera la Selección se quedó con el mismo resultado de la primera parte, un empate en un partido amistoso con muchas caras nuevas que sirvió para Luis de la Fuente como prueba antes del Mundial.