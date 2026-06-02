La Junta Electoral del Madrid desmonta las insinuaciones de Riquelme sobre el manejo del censo y el voto por correo
El empresario afirmó que solo una de las candidaturas maneja el censo del club y manifestó sus dudas sobre la custodia del voto por correo.
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La Junta Electoral del Real Madrid ha salido al paso ante las insinuaciones recientes de Enrique Riquelme. El aspirante a la presidencia declaró en una entrevista que solo una de las candidaturas, la de Florentino Pérez, maneja el censo del club por el envío de documentación a los socios.
"No tenemos el censo; dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente de la candidatura de Florentino Pérez [...] Esto cada vez se parece más a Maduro y Venezuela", señaló en la SER.
Además, Riquelme mostró su desconfianza en cuanto a la guarda y custodia del voto por correo: "El voto por correo está en un notario con el que trabaja toda la vida... Todos esos votos se quedan en el club días, sin custodia", dijo.
"La trazabilidad del voto, más allá de que no está llegando a muchos sitios, muchos se quejan de que van a la oficina de Florentino y tienen el fast track (pase rápido). Y cualquier otro que va, todo son problemas", añadió en la citada entrevista.
Horas más tarde, la Junta Electoral del Real Madrid se ha visto obligada a pronunciarse para defender la transparencia del proceso que desembocará en las elecciones del próximo domingo 7 de junio.
Comunicado de la Junta Electoral
Ante las declaraciones del candidato Enrique Riquelme, en las que afirma que solo una de las candidaturas maneja el censo del club, así como las dudas y la desconfianza manifestadas en lo que se refiere a la guarda y custodia del voto por correo, esta Junta Electoral manifiesta lo siguiente:
1. La Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio.
2. La Junta Electoral ha transmitido a las dos candidaturas, por escrito, el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios. Además, al candidato Enrique Riquelme se le informó el día que presentó su candidatura, en persona, de este particular.
3. Dicho procedimiento está establecido en las normas que rigen el proceso electoral (punto 2 del apartado sobre el censo electoral) publicadas a tal efecto. En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío.
4. La Junta Electoral estableció el lunes 1 de junio a las 18:00 h como el final del plazo para recibir la información, la documentación y el material que cada candidatura quisiera enviar a los socios.
5. La Junta Electoral se muestra muy preocupada por las declaraciones de Enrique Riquelme en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo, ya que, como respuesta a una pregunta de dicha candidatura sobre este asunto, la Junta Electoral respondió por escrito, del que transcribimos este extracto:
"Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos.
La presencia de los interventores en dicha zona se entenderá realizada en un espacio sometido a los sistemas de vigilancia y seguridad existentes en las instalaciones del club, quedando sujeta al régimen de videovigilancia aplicable y al tratamiento de las imágenes que, en su caso, resulte procedente conforme a la normativa vigente".
6. Por lo tanto, cualquier información, documentación o material que ha llegado a los socios de cualquier candidatura desde el club ha sido tramitada ajustándose al procedimiento y la normativa vigentes.
7. La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral, por lo que pide respeto.