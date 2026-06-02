La Junta Electoral del Madrid desmonta las insinuaciones de Riquelme sobre el manejo del censo y el voto por correo

La Junta Electoral del Real Madrid ha salido al paso ante las insinuaciones recientes de Enrique Riquelme. El aspirante a la presidencia declaró en una entrevista que solo una de las candidaturas, la de Florentino Pérez, maneja el censo del club por el envío de documentación a los socios.

"No tenemos el censo; dicen que no se puede y le ha llegado a todos los socios únicamente de la candidatura de Florentino Pérez [...] Esto cada vez se parece más a Maduro y Venezuela", señaló en la SER.

Además, Riquelme mostró su desconfianza en cuanto a la guarda y custodia del voto por correo: "El voto por correo está en un notario con el que trabaja toda la vida... Todos esos votos se quedan en el club días, sin custodia", dijo.

"La trazabilidad del voto, más allá de que no está llegando a muchos sitios, muchos se quejan de que van a la oficina de Florentino y tienen el fast track (pase rápido). Y cualquier otro que va, todo son problemas", añadió en la citada entrevista.

Horas más tarde, la Junta Electoral del Real Madrid se ha visto obligada a pronunciarse para defender la transparencia del proceso que desembocará en las elecciones del próximo domingo 7 de junio.