Florentino Pérez quiere dar la propiedad económica del Real Madrid a sus 100.000 socios: claves y verdades del plan

Ser socio del Real Madrid ha sido, históricamente, una cuestión de sentimientos. Un vínculo emocional con el club más laureado del mundo que, sin embargo, no llevaba aparejado ningún valor patrimonial real. Florentino Pérez quiere cambiar eso.

Y para hacerlo ha presentado una propuesta que, lejos de amenazar la esencia del club, aspira a transformar a sus 100.000 socios en propietarios reales del Real Madrid.

El presidente blanco ha confirmado que, si resulta reelegido en las próximas elecciones que le enfrentan al empresario Enrique Riquelme, pondrá en marcha un plan para dotar a los socios de la propiedad económica del club.

Un proyecto que ya lleva tiempo gestando y que, en sus propias palabras, responde a una promesa que hizo el primer día que llegó al palco del Bernabéu: que los socios fueran los verdaderos dueños, no solo de corazón, sino también en términos económicos.

Una sociedad mercantil y un precio real

El núcleo del proyecto pasa por la creación de una sociedad mercantil vinculada al Real Madrid. Una nueva estructura, dentro del club, valorada inicialmente en torno a los 10.000 millones de euros.

Una cifra que no surge de la nada, pues organismos externos como la revista Forbes ya han tasado al club en esa franja, aunque Florentino considera que esas estimaciones no tienen respaldo real de mercado.

Kylian Mbappé, anunciado en el videomarcador 360 del Santiago Bernabéu. AFP7 / Europa Press

Y ahí está precisamente la clave del primer movimiento del plan: vender un 5% de esa sociedad a un inversor externo, ya sea un fondo o una empresa, con el único propósito de fijar un valor real de mercado. Porque un club de fútbol, por poderoso que sea, no tiene un precio oficial hasta que alguien paga por él.

La lógica es sencilla: si alguien desembolsa 500 millones de euros por el 5%, el 100% del Real Madrid vale 10.000 millones. Si paga más, vale más. Ese porcentaje funciona como un termómetro financiero.

Una vez fijado ese valor, el 95% restante de la sociedad quedaría distribuido entre los cerca de 100.000 socios del club. Cada uno de ellos pasaría a ser titular de una participación real, con valor económico, y con la posibilidad de transmitirla a sus hijos o nietos.

Por primera vez en la historia del club, ser socio implicaría tener algo que deja en herencia.

El club habilitaría su propio canal de transmisión, con un precio fijado y bajo la regla de una persona, una acción

Además, para evitar que ese valor se diluya o se concentre en pocas manos, el modelo contempla que las participaciones de los socios no puedan venderse libremente en cualquier mercado.

El club habilitaría su propio canal de transmisión, con un precio fijado y bajo la regla de una persona, una acción. Un diseño que refuerza la idea de comunidad frente a la especulación.

Ni SAD, ni pérdida de control

Uno de los argumentos más repetidos entre los detractores del plan es que abriría la puerta a convertir al Real Madrid en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), es decir, en una empresa con ánimo de lucro controlada por accionistas privados.

La Ley del Deporte vigente, aprobada en 2022, es meridianamente clara al respecto. La venta de un porcentaje inferior al 5% no requiere ni siquiera ser comunicada al Consejo Superior de Deportes (CSD).

A partir del 5% y hasta el 25%, la operación debe ponerse en conocimiento del CSD, pero no requiere ningún tipo de autorización previa. Solo a partir de ese 25% entra en juego la autorización expresa del organismo rector del deporte español.

El plan de Florentino se mueve siempre dentro de ese margen. El porcentaje inicial del inversor externo -ese 5% imprescindible para fijar el valor de mercado- no requiere ni comunicación ni autorización.

Y si en el futuro ese porcentaje creciera hasta un 10% o incluso un 24% -extremo no planteado, en cualquier caso-, la operación seguiría siendo perfectamente legal con una simple notificación.

En ninguno de los escenarios contemplados el Real Madrid necesita abandonar su modelo de club para transformarse en una SAD.

Los socios mandan

Otro de los frentes de ataque al plan sostiene que los socios perderían el control del club. Es, quizás, la acusación más alejada de la realidad. Y lo es porque el propio diseño del proyecto coloca a los socios en el centro de todas las decisiones.

Florentino Pérez no tiene intención de ejecutar este cambio de manera unilateral. El plan seguirá el cauce institucional que corresponde: primero, será llevado ante la Asamblea General de Compromisarios para su aprobación.

Florentino Pérez, en una Asamblea de Compromisarios del Real Madrid. EFE

Si los compromisarios dan luz verde, el proyecto se someterá a un referéndum en el que participarán los 100.000 socios. Solo si esa consulta arroja un resultado favorable se pondrá en marcha la transformación.

El plan de Florentino es, nada más acabar las elecciones, convocar esa Asamblea de Compromisarios y hacer el referéndum.

Los socios seguirían siendo los dueños. Seguirían siendo quienes decidan, quienes voten, quienes mantengan el control. El inversor externo, con su participación minoritaria, no tiene capacidad para imponer decisiones estratégicas. No tiene mayoría. No tiene veto.

Entra en el proyecto porque le interesa vincularse a una marca global de primer nivel, no para dirigir los destinos del club.

Patrimonio real para una afición real

Detrás de este plan hay una idea que va más allá de la ingeniería financiera. Hay una reflexión sobre lo que significa pertenecer a un club. En otros países y en otras épocas, clubes como el Real Madrid eran de sus socios en el sentido pleno de la palabra.

Con el tiempo, ese patrimonio se fue diluyendo o traspasando a manos privadas. En el Madrid nunca ocurrió eso, y Florentino Pérez quiere que siga siendo así, pero dando un paso más: que ese patrimonio, además de sentimental, tenga valor económico real.

La propuesta convierte al socio en algo más que un aficionado con carnet. Lo convierte en propietario de una institución valorada en miles de millones de euros.

Un propietario que no puede ser diluido, que no puede ser desplazado, que tiene voz y voto en las decisiones del club y que, llegado el momento, puede dejar en herencia algo más que el amor por los colores blancos.

El debate electoral entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme tiene en este proyecto uno de sus ejes centrales. Pero conviene distinguir entre el debate legítimo sobre el modelo de club y los argumentos que no se ajustan a lo que el plan realmente propone.

Porque una cosa es discutir si se quiere dar este paso, y otra muy distinta es describirlo como una privatización, una amenaza o una pérdida de control cuando la legislación, los porcentajes y el propio diseño del proyecto dicen exactamente lo contrario.