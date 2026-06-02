Enrique Riquelme asegura que Raúl González será el director deportivo del Real Madrid si gana las elecciones

Enrique Riquelme ha elevado el nivel de su pulso electoral con Florentino Pérez al poner nombre y apellidos a la piedra angular de su proyecto deportivo: Raúl González Blanco, a quien situará como director deportivo del Real Madrid si se impone en las elecciones del próximo 7 de junio.

El anuncio, realizado en el programa El Larguero de la Cadena SER, convierte a la leyenda blanca en el rostro elegido para simbolizar el regreso al "ADN" más reconocible del club.

Durante la entrevista, Riquelme desveló que el acuerdo con Raúl está cerrado y que la decisión forma parte de un plan para reordenar la estructura deportiva del club.

"Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid", afirmó el empresario, subrayando que el exdelantero encaja en la figura de leyenda que buscaba para liderar el área deportiva.

El candidato explicó que ya ha compartido con Raúl los detalles del proyecto y el rol que asumiría, y que ambos han trazado una hoja de ruta para el futuro inmediato del equipo.

Raúl como símbolo del ADN

Riquelme justificó la elección de Raúl recuperando sus credenciales como uno de los grandes iconos del club: 16 temporadas, más de 700 partidos oficiales y más de 300 goles de blanco.

Para el candidato, el excapitán personifica los valores que considera esenciales en esta nueva etapa, y por eso insistió en que "no hay nadie que conozca mejor la casa blanca" y que se trata de "la persona correcta para liderar el proyecto deportivo".

Raúl, actualmente desvinculado a la estructura del club tras dejar el Castilla en 2025, pasaría así de ser una figura de referencia en el banquillo y la cantera a convertirse en el máximo responsable de la planificación deportiva.

Raúl González en un acto público. Europa Press

El movimiento encaja en el discurso con el que Riquelme lleva semanas presentándose como alternativa al modelo de Florentino Pérez, en el que muchas decisiones clave pasan por el despacho del actual presidente.

El empresario insiste en que quiere construir una estructura más profesionalizada, con un director deportivo fuerte y una red de trabajo en la que se integren otras leyendas del club para reforzar la identidad del proyecto.

En esa línea, ha deslizado que su candidatura contempla la llegada de más exjugadores de peso y ha prometido el fichaje de "un jugador como Rodri" como símbolo de la ambición deportiva que pretende imprimir.

Elecciones decisivas

Con Raúl en el centro del escenario, Riquelme intenta movilizar tanto la nostalgia como la ilusión de un madridismo que verá en las urnas si prefiere mantener el modelo de Florentino Pérez o entregar el timón deportivo a una de sus grandes leyendas con poderes ejecutivos reforzados.