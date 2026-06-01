Florentino anunció a Ceferin el inminente envío a la UEFA del dossier con los escándalos arbitrales de la 'era Negreira'

Florentino Pérez ha dado el paso definitivo en su ofensiva institucional más ambiciosa. Tras meses de advertencias internas, el presidente del Real Madrid aprovechó el marco de la final de la Champions League para trasladar de forma personal al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, un aviso definitivo: el club blanco tiene listo un demoledor informe de unas 500 páginas sobre el 'caso Negreira'.

Este movimiento estratégico llega pocos días después de que el propio mandatario blanco asegurara que la entidad irá "a muerte" hasta llegar al fondo del asunto.

Ya se ha completado la fase de redacción del documento y el Real Madrid tiene previsto entregarlo de manera oficial a los despachos de Nyon una vez concluyan las elecciones a la presidencia del club que se celebran el próximo 7 de junio, abriendo un frente internacional que forzará al fútbol europeo a tomar una postura clara.

En los minutos previos al comienzo de la final, Florentino Pérez ha compartido conversación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y con 2 leyendas de la @ChampionsLeague: @ClaudeMakelele y Paolo Maldini ⚽️ pic.twitter.com/LJvSpLijAO — Florentino 2026 (@Florentino2026_) May 30, 2026

El encuentro informal acontecido en el Puskás Arena de Budapest supuso un punto de inflexión. Florentino Pérez, presente en el palco presidencial, mantuvo una conversación cara a cara con Ceferin para informarle de primera mano sobre la inminente ofensiva jurídica que prepara el Real Madrid.

A pesar de que la instrucción judicial penal en España avanza a un ritmo pausado en los juzgados de Barcelona, el club madrileño ha decidido desmarcarse de los tiempos de la justicia ordinaria y activar la vía deportiva continental de la mano del máximo mandatario de la UEFA.

El propio Ceferin ya ha manifestado su disposición a admitir a trámite el expediente completo, lo que otorga plenas garantías a la estrategia de la directiva blanca.

El contenido del dossier

El exhaustivo documento que aterrizará en Nyon no es fruto de la improvisación ni de un arrebato de última hora. Como señaló detalladamente el propio Florentino Pérez, se trata de un informe de enorme complejidad en el que los servicios jurídicos del club llevan trabajando de forma muy discreta "desde hace dos años".

Lejos de limitarse a una queja superficial, el texto ofrece una radiografía incontestable de lo sucedido en el estamento arbitral español a lo largo de las últimas tres décadas.

Para ello, el dossier recopila minuciosamente 30 años de arbitrajes en el fútbol de nuestro país, desglosando estadísticas comparativas sumamente detalladas entre el Real Madrid y el FC Barcelona para evidenciar lo que en las oficinas de Chamartín consideran un desequilibrio sistémico insostenible.

El núcleo duro de la argumentación blanca se centra en el rastro financiero que vincula de manera directa al conjunto azulgrana con la cúpula arbitral.

Las 500 páginas aportan de forma estructurada toda la documentación correspondiente a los pagos financieros que el Barcelona realizó entre los años 2001 y 2018 a las sociedades controladas por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Estas pesquisas cifran de manera objetiva dichos pagos en un importe total que asciende a los 8,4 millones de euros. Con este desglose contable, el Real Madrid pretende demostrar a las autoridades europeas que la relación económica no respondía a un asesoramiento técnico legítimo, sino a una estructura de influencia continuada en el tiempo.

"Es una acumulación de hechos objetivos. Vamos a llegar hasta el final. Porque es el caso más grave de corrupción que ha sucedido en la historia del fútbol. Es por el bien del fútbol, no por meternos con el Barcelona", aseveró con rotundidad Florentino para justificar el peso del informe.

Un eje de la campaña

La batalla legal contra el entramado arbitral se ha convertido, además, en el pilar fundamental del discurso y la candidatura de Florentino Pérez para revalidar la presidencia del Real Madrid.

En una reciente entrevista concedida a TVE, Florentino advirtió sin tapujos que el Real Madrid irá "a muerte" frente a las consecuencias de este caso, dejando claro que no habrá pactos de silencio.

Días después, durante el acto de presentación oficial de su candidatura presidencial, volvió a la carga ante los socios tildando la trama como "el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol".

La argumentación de Florentino Pérez va mucho más allá de una simple disputa deportiva contemporánea; el presidente defiende que se trata de restituir la justicia histórica de una época en la que el club se vio gravemente perjudicado en el plano doméstico. "He ganado siete Ligas que podían haber sido 14, porque las otras me las han robado", llegó a denunciar.

La intención del club blanco es inequívoca: conseguir que los comités de disciplina europeos actúen de manera completamente autónoma e independiente de la resolución del proceso penal que se instruye en Barcelona.

El reglamento de la UEFA ampara por completo este movimiento estratégico y es la razón principal por la que se ha elegido Nyon como destino de las pesquisas.

Las directrices europeas facultan al organismo continental para incoar expedientes disciplinarios de gravedad y aplicar sanciones punitivas -que contemplan incluso la exclusión directa de competiciones internacionales como la Champions League- de forma paralela a las investigaciones de los tribunales ordinarios, sin necesidad de esperar a una sentencia firme.

Al entregar este pormenorizado compendio de pruebas, el Real Madrid pretende que la UEFA "meta mano" de forma contundente en un asunto que considera inaceptable para la reputación del deporte rey y que mancha el prestigio del fútbol español en el exterior.

Florentino Pérez ya ha puesto las cartas sobre la mesa en Budapest y el dossier de 500 páginas está listo para salir de los despachos. En cuanto terminen las elecciones, el documento aterrizará en la UEFA.

El Real Madrid ya ha avisado de que va "a muerte", y la entrega de este informe es el primer paso para dinamitar de forma definitiva un sistema arbitral que los blancos consideran corrupto desde hace tres décadas.