El PSG como antídoto a 729 días de dominio de la Premier en el fútbol europeo: dos Champions para evitar el pleno inglés

El PSG parece empeñado en emular al Real Madrid e iniciar su dinastía en la Champions. El equipo de Luis Enrique ha conquistado dos Copas de Europa consecutivas (algo únicamente al alcance de los blancos desde el inicio de la Champions) y ahora mismo no parece que haya ningún equipo capaz de hacerle sombra.

Los parisinos han llegado a lo alto después de más de una década de inversiones multimillonarias y ahora son el espejo donde mirarse para competir. Estas dos Champions ponen de manifiesto su nivel y han servido para quedar como el único equipo capaz de imponerse a los ingleses en competiciones europeas.

Y es que, desde la Champions conquistada por el Real Madrid el 1 de junio de 2024 frente al Borussia Dortmund, todos los títulos continentales han caído en manos británicas a excepción de las 'Orejonas' del PSG. 729 días de dominio únicamente frenados por el fútbol de los parisinos.

Los de Luis Enrique han logrado dos Champions, pero tanto en la Europa League como en la Conference las dos últimas ediciones han tenido sabor inglés llegando incluso a vivir una final entre dos equipos de la Premier.

La tiranía inglesa

El primero de los 4 títulos de los ingleses llegó con la Conference League del Chelsea contra el Betis en la temporada 24-25. Un duelo en el que los 'blues' arrollaron al cuadro español y certificaron un torneo inmaculado en el que, jugando con la 'Unidad B' hasta las últimas rondas, apenas sufrieron.

Ese mismo año la final de la Europa League midió las fuerzas al Manchester United y al Tottenham en un encuentro muy igualado que se acabó decantando por el lado de los 'Spurs' fruto de mínimos detalles.

Y en esta campaña el guión ha sido parecido. De nuevo una final de Conference entre un equipo inglés y otro español (Crystal Palace - Rayo Vallecano) en el que los británicos volvieron a llevarse el gato al agua y en la Europa League ha sido el Aston Villa quien impuso su ley ante el Friburgo. El Arsenal podría haber completado el triplete perfecto, pero claudicó en la tanda de penaltis.

El PSG se ha convertido en la resistencia del fútbol europeo a la Premier. Los ingleses, con cada vez más poder en el mercado, están abriendo una brecha respecto al resto de equipos de Europa. Únicamente los de Luis Enrique, y el Real Madrid en los últimos años, están siendo capaces de frenar una superioridad cada día más habitual.