El éxito de Javier Casquero, 50 años, fuera del fútbol: sus inversiones inmobiliarias y en una planta fotovoltaica

La trayectoria de Javier Casquero por los estadios de España es ampliamente conocida, pero su visión periférica iba mucho más allá de repartir el balón.

A sus 50 años, el excentrocampista que despuntó en clubes como el Sevilla y el Getafe demuestra que su estrategia financiera fue tan acertada como su distribución de juego.

Durante una entrevista concedida al podcast 'La bolsa de deporte de Mapfre', espacio grabado en las vísperas de la disputa del Mundial de fútbol, el exjugador desgranó las claves de su rentabilidad patrimonial.

A diferencia de muchos talentos que se dejan deslumbrar por los cuantiosos ingresos prematuros, Casquero mantuvo siempre los pies en la tierra gracias a la cultura del trabajo incesante que observó en su padre.

Desde sus inicios en el deporte profesional, fijó como gran prioridad asegurar su futuro a través del mercado de la vivienda.

"Tenía muy claro el que lo primero que tenía que hacer era invertir en temas inmobiliarios, comprarme una casa lo primero; que fue lo que hice con mi primer contrato cuando firmé por el Atlético Madrid B", relató durante el programa.

Conforme su carrera ascendía y se instalaba en la máxima categoría con el Sevilla FC, supo escuchar a los compañeros más experimentados del vestuario para proteger su economía.

Javier Casquero, en una imagen reciente.

Fue en esa etapa andaluza cuando canalizó parte de sus ingresos hacia herramientas de previsión específicas para su gremio. "Ya empezó a salir lo de la mutualidad de deportistas. Podías invertir una parte de tu contrato y ya por ahí ya tenías una parte de ahorro", rememoró el exfutbolista.

Su aversión a los movimientos especulativos le llevó a buscar la guía de personas con alta preparación. Recordó con gran admiración al fallecido Luis Gil, un perfil de futbolista atípico que prefería leer prensa económica antes que deportiva.

Guiado por la inteligencia de su compañero, Casquero decidió dar un paso hacia el sector de las energías renovables: "Con él sí que metí en también otro proyecto de planta fotovoltaica. Bueno, para diversificar un poco".

Su perfil inversor huye de los sobresaltos, asegurando que le gusta colocar su capital "siempre en cosas más o menos estables, no me gusta mucho el riesgo y sí, sobre todo, informarme".

Esta exhaustiva organización económica no solo garantizó su estabilidad tras retirarse tardíamente a los 38 años, sino que potenció su concentración y rendimiento sobre el césped al liberarle de problemas externos.

Ahora, aconseja a las nuevas generaciones que huyan del derroche, aplicando la misma sensatez que rigió su carrera: "No he sido una persona en la que he querido vivir muy por encima de mis posibilidades".

Un ejemplo de que el mejor partido de un futbolista también se disputa en sus finanzas.