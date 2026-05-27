La nueva vida de Luis Rubiales fuera del fútbol: sus inversiones en hoteles y 4.000 € mensuales que cobra de un crédito

Luis Rubiales, durante una entrevista con EL ESPAÑOL presentando su libro "Matar a Rubiales" Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha decidido dar un giro radical a su trayectoria profesional.

Alejado definitivamente de los despachos deportivos y de las polémicas mediáticas, Rubiales concentra ahora todas sus energías en el ámbito puramente empresarial.

Durante una extensa entrevista concedida recientemente al canal de YouTube 'Ingenios Podcast', el exdirigente repasó su delicada situación judicial, desgranó los detalles de su nueva faceta como inversor privado y aclaró minuciosamente el origen de su patrimonio tras su accidentada salida del mundo del deporte.

Rubiales fue muy directo al definir cuáles son sus verdaderas prioridades vitales en esta nueva etapa, marcando una clara distancia con cualquier futuro en la gestión del fútbol.

"Yo ahora mismo estoy enfocado en que se haga justicia [...] en mi familia, fundamentalmente en mis hijas, y en mis inversiones. Esas son las tres cuestiones que me centran el 99,9%", confesó el exmandatario durante la charla.

Al ser cuestionado sobre la naturaleza exacta de sus actuales proyectos empresariales, confirmó que su capital está destinado íntegramente al sector turístico: "En hostelería, todo es hotelería".

Sus operaciones financieras se dividen actualmente entre el territorio nacional y sus inminentes proyecciones internacionales.

Luis Rubiales, durante una entrevista con EL ESPAÑOL presentando su libro "Matar a Rubiales" Alejandro Ernesto - EL ESPAÑOL

A nivel local, gestiona diversos alojamientos en el sur de España que, según asegura, le proporcionan una importante estabilidad económica. " Los hoteles que tenemos en Granada o en la Costa del Sol, que van bien gracias a Dios", explicó.

Su gran ambición de expansión, no obstante, apunta directamente al continente americano. En la República Dominicana trabaja estrechamente con un contacto experto en la zona caribeña.

"En República Dominicana queremos entrar de hecho sobre todo mi socio Javi [...] esperando el momento adecuado ¿no para que podamos entrar en un par de hoteles", reveló a los espectadores de 'Ingenios Podcast'.

La aventura dominicana de Rubiales cobró tintes oscuros con la intervención de la Guardia Civil en su domicilio, un episodio que él enmarca dentro de una campaña de acoso injustificado.

Frente a las graves sospechas sobre posibles delitos de blanqueo, aprovechó su intervención para defender vehementemente la limpieza de todas sus cuentas. "Yo el patrimonio que tengo es el patrimonio de mi vida, de futbolista, de presidente de AFE y de Federación", argumentó.

Sobre los fondos trasladados al Caribe, garantizó su absoluta legalidad: "He hecho transferencias de mis cuentas en España, con impuestos pagados en España [...] Aquí no hay ni un céntimo de dinero que no esté declarado".

Para zanjar los rumores sobre su viabilidad económica diaria, Rubiales detalló los ingresos concretos que percibe desde el país centroamericano.

"A mí me están pagando 4.000 y pico euros de devolución de un crédito que he dado a los hoteles en los que he comprado una participación", sentenció, subrayando que su nueva vida depende exclusivamente de operaciones financieras lícitas.