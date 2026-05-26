Alexia Putellas anuncia su salida del Barça después de 14 temporadas: el símbolo de una era histórica en el club

Las lágrimas en el Ullevaal Stadion de Oslo ya vaticinaban lo que este martes se ha hecho oficial: Alexia Putellas pone fin a su etapa en el Barça.

La centrocampista vive ya sus últimos días en la Ciudad Condal. El miércoles, ante la Real Sociedad, se despedirá de la que ha sido su afición durante catorce temporadas. El domingo, frente al Madrid CFF, se vestirá de corto por última vez con los colores azulgrana.

Alexia pondrá fin a su etapa en el Barça tras completar una temporada de pleno absoluto con cuatro títulos -Supercopa, Liga F, Copa de la Reina y Champions League-. Con dos Balones de Oro en su palmarés, la de Mollet del Vallès representa una generación que ha cambiado la historia del fútbol femenino europeo.

La decisión no le ha resultado sencilla de tomar. Por un lado, Alexia representa el ADN del Barça y mantiene un vínculo emocional muy fuerte con el club. Por otro, a sus 32 años afronta uno de los momentos más importantes de su carrera y valora ahora nuevos retos deportivos y personales.

El barcelonismo está viviendo las últimas jornadas entre la alegría de la conquista de la Women's Champions League en Oslo frente al OL Lyoness, completando un nuevo póquer de títulos, y la tristeza que provoca la salida de una jugadora que se ha convertido en un referente mundial.

El legado de Alexia Putellas en el Barça es inmenso, no únicamente por su papel referencial en la consolidación de la sección de fútbol femenina como la mejor del mundo o por su talento individual que la ha situado en el Olimpo de las mejores futbolistas.

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