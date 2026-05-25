El éxito de Xabi Alonso fuera del fútbol: un patrimonio de 17 millones de euros e inversiones inmobiliarias

Xabi Alonso siempre ha transmitido la misma sensación de control tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El centrocampista que conquistó la Champions con el Liverpool en 2005 y con el Real Madrid en 2014, que ganó el Mundial y la Eurocopa con España, y que regresó al Bernabéu como entrenador hace un año y ahora se prepara para entrenar al Chelsea, ha demostrado idéntica precisión en la gestión de su fortuna.

Su patrimonio estimado ronda los 17 millones de euros -algunas estimaciones lo sitúan ya en torno a los 20 millones incluyendo contratos publicitarios e inversiones diversas-, construido a lo largo de más de dos décadas de carreras bien pagadas en la Real Sociedad, el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern Múnich.

A eso se suma su etapa en los banquillos: como técnico del Real Madrid percibió un salario estimado de entre 7 y 9 millones de euros netos por temporada.

El grueso de su estrategia inversora descansa en el ladrillo de lujo, gestionado a través de dos vehículos societarios: Tavarro XXI, fundada en 2005 cuando apenas empezaba su carrera internacional, y Alaru Society S.L., constituida en diciembre de 2025 junto a su esposa, Nagore Aranburu, con el objeto de promover, construir y rehabilitar inmuebles.

Nagore figura como administradora única de Tavaro S.L. y ha sido la artífice silenciosa de buena parte de las operaciones inmobiliarias del matrimonio.

La joya de su cartera es la mansión de El Viso, al norte de Madrid: cinco plantas, 920 metros cuadrados construidos, seis dormitorios, ocho baños, sala de cine, piscina y garaje para cinco vehículos, valorada en unos 15 millones de euros y adquirida en 2015 a partes iguales y sin hipoteca.

Xabi Alonso, en la final de la Supercopa de España EFE

En el País Vasco, la pareja posee un chalet en el monte Igeldo de Txalin, con una parcela de más de 10.000 metros cuadrados y vistas a la bahía de La Concha, cuyo valor supera los dos millones de euros, aunque la construcción enfrenta un litigio urbanístico desde 2018.

Completan la cartera varios pisos en el centro de San Sebastián, otro en Tolosa y una segunda propiedad en la capital guipuzcoana.

La estrategia del matrimonio no consiste en atesorar propiedades, sino en comprarlas, rehabilitarlas con criterios de lujo y revalorizarlas antes de venderlas o alquilarlas.

A ello se añade el músculo de su imagen pública -más de 13 millones de seguidores en Instagram- que atrae acuerdos con firmas como Adidas, Porsche y Emidio Tucci, además de colaboraciones con plataformas como el videojuego Top Eleven.

El mismo hombre que leía el juego antes que nadie en el campo lleva décadas leyendo también el mercado con igual anticipación.