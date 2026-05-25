Los cromos de España para el Mundial: así llegan los 26 de Luis de la Fuente para buscar la segunda estrella

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 está marcada por las ausencias, las recuperaciones milagrosas y las apuestas de futuro.

España viajará a Estados Unidos, México y Canadá con la obligación de defender la corona europea conquistada en Alemania hace dos veranos, pero el camino hacia n ha estado plagado de contratiempos físicos que han obligado al seleccionador a tomar decisiones arriesgadas.

Tres jugadores clave -Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino— llegarán tocados al torneo y apuntan a perderse, como mínimo, el debut ante Cabo Verde.

Por el camino se quedaron nombres ilustres: ningún jugador del Real Madrid estará en la convocatoria, un hecho sin precedentes en la historia de los Mundiales con participación española.

Este es el estado de forma, uno a uno, de los 26 elegidos por Luis de la Fuente para intentar conquistar el seguno Mundial de la historia de España.

Porteros

Unai Simón Diseño: Deportes EE

Unai Simón llega al Mundial como el titular indiscutible bajo palos desde hace años. El guardameta del Athletic Club ha completado una temporada de alto nivel, disputando 37 de los 38 partidos de Liga y los ocho de Champions League de su equipo. Su consistencia y liderazgo le hacen el portero de referencia de De la Fuente, y llega al torneo en plena madurez futbolística con 28 años.

David Raya Diseño: Deportes EE

David Raya viaja a América en el mejor momento de su carrera. El meta del Arsenal acaba de lograr el Guante de Oro de la Premier League por tercera temporada consecutiva, con 17 porterías a cero que constituyen su mejor marca personal en una sola campaña. Su dominio del juego con los pies y su solidez bajo palos le consolidan como el recambio ideal y uno de los mejores porteros del mundo en este momento.

Joan García Diseño: Deportes EE

Joan García es la gran novedad y el nombre propio de la convocatoria en la portería. Fichado por el Barcelona en verano procedente del Espanyol por 25 millones de euros, el catalán ha cuajado una temporada notable como titular de alto nivel en el Barça, con suficiente entidad para completar la terna. Con 24 años, llega a su primer Mundial con la moral de haber ganado la Liga con el club azulgrana.

Defensas

Marcos Llorente Diseño: Deportes EE

Marcos Llorente ha vivido una temporada de cierta irregularidad en el Atlético de Madrid, con más presencia como lateral derecho que en el centro del campo donde rindió a su mejor nivel hace unos años. Sus 29 partidos de Liga, con cuatro asistencias, muestran a un jugador que sigue siendo útil aunque ya no determinante. Su versatilidad le hace valioso para De la Fuente.

Pedro Porro Diseño: Deportes EE

Pedro Porro llega con un Tottenham que ha tenido una temporada muy discreta en la Premier League, luchando por la permanencia. El extremeño ha respondido con regularidad -46 partidos en todas las competiciones- y es uno de los laterales derechos más ofensivos del campeonato inglés, con dos goles y cuatro asistencias. Su desequilibrio por banda le garantiza un rol en la lista.

Aymeric Laporte Diseño: Deportes EE

Aymeric Laporte regresó al Athletic Club en verano tras dos años en el Al-Nassr, con un proceso de inscripción que generó numerosas complicaciones burocráticas. Ha disputado 30 partidos con los leones, recuperando el nivel que le tenía alejado de la selección durante su etapa saudí. A sus 31 años, llega al Mundial como central experimentado y campeón de Europa con España en 2024.

Pau Cubarsí Diseño: Deportes EE

Pau Cubarsí es una de las grandes sorpresas positivas del fútbol español en los últimos años. Con 19 años, el central del Barcelona ha jugado 26 partidos de Liga y ha sido pieza fundamental en el equipo campeón de Flick. Su serenidad con el balón y su madurez defensiva son inusuales para su edad. Este será su primer Mundial y llega en el mejor momento posible.

Marc Pubill Diseño: Deportes EE

Marc Pubill es la gran novedad del torneo. El lateral de Tarrasa llegó al Atlético en verano con más incertidumbre que certezas, y acabó imponiéndose como central inamovible en el once de Simeone tras una gran segunda parte de temporada. Con 22 años, disputa su primer torneo grande con la selección y lo hace después de haberse convertido en uno de los revelación de LaLiga.

Eric García Diseño: Deportes EE

Eric García ha completado una temporada muy sólida en el Barcelona como hombre de múltiples funciones para Flick, que le ha utilizado tanto de central como de pivote defensivo. Sus 33 partidos de Liga, con presencia también en Champions, demuestran que ha recuperado el protagonismo que tuvo en su cesión al Girona. Llega a su primer Mundial siendo un referente en el bloque.

Marc Cucurella Diseño: Deportes EE

Marc Cucurella ha consolidado su posición como lateral izquierdo titular del Chelsea con una temporada de gran nivel en la Premier League. Participó en 34 partidos del campeonato y también en la Champions con los blues, sumando 50 encuentros oficiales en total. Su energía, su capacidad para atacar y su intensidad defensiva son cualidades que De la Fuente aprecia.

Álex Grimaldo Diseño: Deportes EE

Álex Grimaldo es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. El valenciano ha vuelto a firmar números extraordinarios con el Bayer Leverkusen: 14 goles y 12 asistencias en 46 partidos en todas las competiciones, siendo el líder indiscutible de un equipo que participa en Champions. Capitán en ausencias y motor del equipo, llega al torneo en estado de gracia con 30 años.

Centrocampista

Rodri Diseño: Deportes EE

Rodri llega al Mundial como el gran regreso del fútbol español. El Balón de Oro 2024 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en septiembre de 2024 y pasó por el quirófano, sufriendo una de las lesiones más graves del fútbol. Volvió a los terrenos de juego en enero y fue recuperando minutos y sensaciones a lo largo de la temporada. Su regreso al Mundial es el regreso de uno de los mejores centrocampistas del planeta.

Martín Zubimendi Diseño: Deportes EE

Zubimendi fichó por el Arsenal en verano por alrededor de 66 millones de euros, convirtiéndose en uno de los traspasos más caros de la historia de la Real Sociedad. En su primera temporada en la Premier, el donostiarra ha confirmado su enorme calidad como pivote defensivo bajo las órdenes de Arteta. Llega como uno de los centrocampistas más sólidos del equipo y heredero natural del rol de Rodri cuando el madrileño no puede jugar.

Pedri Diseño: Deportes EE

Pedri llega con la sombra de las lesiones pero con la cabeza alta. El canario tuvo que detenerse en enero por una lesión muscular en el bíceps femoral que le apartó alrededor de un mes, pero en los tramos anteriores y posteriores de la temporada mostró el talento que le hace irrenunciable en los planes de De la Fuente. En la campaña 2024/25 ya había disfrutado de una temporada sin apenas problemas físicos.

Fabián Ruiz Diseño: Deportes EE

Fabián Ruiz ha sido uno de los jugadores más importantes del PSG en la temporada, aunque con menos protagonismo que en campañas anteriores en términos de titularidades en la Ligue 1. El andaluz firmó goles determinantes en la Champions, entre ellos el que puso al equipo parisino rumbo a la final de Múnich ante el Arsenal. Su clase y su capacidad de llegada le hacen imprescindible en el esquema español.

Mikel Merino Diseño: Deportes EE

Mikel Merino llega tocado después de sufrir una fractura poco habitual en el pie derecho en enero que le obligó a pasar por el quirófano y le dejó fuera durante un largo periodo. El Arsenal confiaba en tenerle de vuelta para el tramo final de la temporada y el propio jugador se marcó el Mundial como objetivo irrenunciable. Llega con el impulso de un jugador que ha luchado por estar en esta lista y que es clave en el sistema de De la Fuente.

Gavi Diseño: Deportes EE

Gavi es otra de las historias de superación de esta convocatoria. Se operó del menisco interno de la rodilla en septiembre de 2025 y pasó meses en un proceso de recuperación lento y meticuloso. El Barcelona fue con cautela y Flick frenó en más de una ocasión sus ansias de volver. Logró reincorporarse al grupo y completar partidos en la segunda parte de la temporada, llegando con tiempo suficiente para llegar a punto al torneo.

Álex Baena Diseño: Deportes EE

Álex Baena hizo las maletas del Villarreal en verano para recalar en el Atlético de Madrid, donde ha tenido una adaptación con altibajos. Sus 27 partidos en Liga y su participación en Champions muestran un jugador que ha ido ganando protagonismo a medida que avanzaba la temporada. Su desborde, su golpeo y su capacidad para generar peligro le abren un hueco en la convocatoria.

Delanteros

Lamine Yamal Diseño: Deportes EE

Lamine Yamal llega al Mundial con la temporada terminada antes de tiempo. El extremo del Barcelona sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en abril, lo que le obligó a cerrar su curso de manera anticipada. Sin embargo, el club confirmó que llegará a tiempo para el torneo. Con 18 años, ya es el gran referente de la delantera española y el jugador con más expectativas de todo el campeonato.

Nico Williams Diseño: Deportes EE

Nico Williams también llega con una lesión reciente. El extremo del Athletic sufrió una lesión muscular moderada en los isquiotibiales de la pierna izquierda en mayo que le vetó los últimos partidos de la temporada. Las pruebas descartaron daño en el tendón y los plazos apuntaban a que podría llegar incluso al debut ante Cabo Verde. Su desborde y su conexión con Lamine son el mayor activo ofensivo de España.

Víctor Muñoz Diseño: Deportes EE

Víctor Muñoz es la gran sorpresa. El canterano del Real Madrid debutó con la selección absoluta en marzo ante Serbia, marcando en su estreno. Cedido al Osasuna, ha demostrado una velocidad y un desequilibrio fuera de serie que han llamado la atención de De la Fuente. El club blanco tiene una cláusula de recompra de ocho millones, y el jugador viaja al Mundial con 22 años como uno de los fichajes del torneo.

Yéremi Pino Diseño: Deportes EE

Yéremi Pino llegó al Crystal Palace en verano procedente del Villarreal y ha cumplido su primera temporada en la Premier League con 34 partidos, dos goles y dos asistencias. El canario sufrió un susto con el tendón al principio de la temporada pero lo superó sin intervención. Llega al torneo en el mejor momento físico de los últimos años, después de haber superado la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió en 2023.

Dani Olmo Diseño: Deportes EE

Dani Olmo ha completado una de sus mejores temporadas con el Barcelona, con 7 goles y 8 asistencias en 33 partidos de Liga. El de Tarrasa superó el enrevesado problema de inscripción que le tuvo en el limbo durante semanas y respondió dentro del campo con grandes actuaciones. Llega a su primer Mundial en plenitud de condiciones y en uno de sus mejores momentos como futbolista.

Mikel Oyarzabal Diseño: Deportes EE

Mikel Oyarzabal continúa siendo uno de los delanteros más completos de La Liga. Con 18 goles y 4 asistencias en 40 partidos con la Real Sociedad esta temporada, el eibarrés llega en plena forma y con la confianza de quien marcó el gol de oro en la final de la Eurocopa 2024. Es uno de los pilares del juego español.

Ferran Torres Diseño: Deportes EE

Ferran Torres ha recuperado el protagonismo que le correspondía en el Barcelona. El valenciano ha marcado 16 goles en Liga y 21 en todas las competiciones con los azulgranas esta temporada, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores del equipo campeón. Llega al torneo en un estado de forma excepcional y como uno de los delanteros más en forma de Europa.

Borja Iglesias Diseño: Deportes EE

Borja Iglesias representa la veteranía y el olfato goleador en la delantera española. El delantero gallego ha sido el máximo goleador del Celta de Vigo con 14 dianas en Liga y 18 en total sumando la Europa League. A sus 32 años, cumple el sueño de su primer Mundial después de años llamando a la puerta de De la Fuente. Llega en el mejor momento goleador de su carrera.