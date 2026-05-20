El éxito de Antoine Griezmann, 35 años, fuera del fútbol: es propietario junto a Brahim Díaz de una marca de agua 'premium'

Antoine Griezmann se despidió este domingo del Metropolitano con emoción, pero también con la serenidad de quien ya tiene claro su siguiente paso: este verano pondrá fin a su segunda etapa en el Atlético de Madrid para comenzar una nueva aventura en la MLS.

A sus 35 años, el francés no solo cambia de liga; también consolida una faceta cada vez más relevante en su trayectoria: la del empresario que ha empezado a construir un patrimonio sólido lejos del césped.

Entre todas sus apuestas, una sobresale por visibilidad y ambición: WTR One, una marca de agua funcional y 'premium' de la que es propietario junto a Brahim Díaz.

WTR One nace en plena ola de productos saludables y bebidas funcionales, un mercado en el que las fronteras entre nutrición, rendimiento y estilo de vida se han difuminado.

La compañía se presenta como una vitamin water de alta gama: agua de manantial purificada, enriquecida con vitaminas y minerales, pensada para ir más allá de apagar la sed y acompañar la rutina de quienes cuidan su cuerpo.

El posicionamiento es claro: un producto aspiracional, asociado a deportistas de élite, que se mueve en un rango de precio cercano a los 30 euros por un pack de 12 unidades y que ya ha dado el salto desde la venta online al lineal de grandes superficies.

Los medios que han seguido el negocio coinciden en que Griezmann y Brahim no se limitan a prestar su imagen: son propietarios e inversores de la marca y "están detrás" del proyecto, implicados en su lanzamiento y consolidación.

Griezmann, junto con Fernando Torres en su homenaje. EFE

No han trascendido cifras oficiales de cuánto capital han aportado ni del porcentaje accionario que controla cada uno, pero las fuentes hablan de un "negocio millonario" en el que ambos han decidido colocar una parte relevante de sus ahorros.

La apuesta encaja con una tendencia cada vez más clara en el fútbol moderno: estrellas que ya no solo firman contratos de patrocinio, sino que buscan participar en el capital de las marcas que promocionan.

El relato que rodea a WTR One aprovecha a la perfección el perfil de sus dos socios. Griezmann, icono del Atlético y de la selección francesa, y Brahim, campeón de Europa con el Real Madrid, se presentan como ejemplos de disciplina, rendimiento y vida saludable, justo los valores que la compañía intenta trasladar a cada botella.

En sus canales oficiales, la marca habla de hidratación inteligente, recuperación tras el esfuerzo y capacidad para "ir más allá de tus límites", mientras asocia su imagen a entrenamientos, partidos y rutinas fitness.

Mientras prepara sus maletas rumbo a la MLS, Griezmann lo hace con una cartera empresarial cada vez más sofisticada: hípica, coleccionismo, inversiones tecnológicas y, ahora, una marca de agua que pretende hacerse un hueco en el competido universo de las bebidas funcionales.

Si su carrera deportiva entra en la recta final, su perfil como empresario apenas acaba de empezar a jugarse el partido.