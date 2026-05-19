Griezmann: "Gracias a mi padre, que con 13 años me llevó por toda Francia con viajes en coche de 4 o 6 horas de ida y vuelta"

El adiós de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid dejó una de las imágenes más emotivas del fin de semana en el Metropolitano. El delantero francés se despidió de la afición rojiblanca entre lágrimas y con un discurso cargado de agradecimientos, recuerdos y disculpas por su marcha al FC Barcelona en 2019.

Durante el homenaje, el francés quiso detenerse especialmente en su familia. El atacante recordó el esfuerzo que realizaron sus padres durante su infancia para ayudarle a perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

“Gracias a mi padre, que con 13 años me llevó por toda Francia en viajes en coche de 4 o 6 horas de ida y vuelta”, expresó el francés ante un Metropolitano completamente entregado. El jugador recordó así los sacrificios realizados por su familia cuando todavía jugaba en categorías inferiores.

Griezmann disputó este domingo su último partido como local con la camiseta del Atlético. Lo hizo además alcanzando la cifra de 500 encuentros oficiales con el club rojiblanco, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia de la entidad madrileña.

El delantero francés fue homenajeado tras la victoria frente al Girona y recibió el cariño de compañeros, leyendas del club y aficionados. Diego Simeone, Koke, Fernando Torres o Diego Godín participaron en un acto cargado de emoción que terminó con una vuelta de honor junto a su familia.

Antoine Griezmann, en su despedida en el Metropolitano. EFE

En su discurso también hubo espacio para pedir perdón nuevamente por su salida al Barcelona. “No me di cuenta del cariño que tenía aquí”, reconoció el atacante, que regresó al Atlético en 2021 y terminó recuperando el cariño de una afición que volvió a convertirle en uno de sus grandes ídolos.

Griezmann se marcha como máximo goleador histórico del Atlético de Madrid y como una de las figuras más importantes de la etapa de Simeone. Aunque reconoció que le quedó la espina de no conquistar una Liga o una Champions en su segunda etapa, aseguró que el cariño recibido “vale mucho más”.

De hecho, quiso dedicar unas palabras al técnico argentino: "Me hiciste campeón del mundo y me hiciste creer que era el mejor del mundo". Unas declaraciones que evidencian la buena relación que hay entre ambos.

La despedida del francés puso punto final a una relación de más de una década con el Atlético. Entre aplausos, lágrimas y cánticos desde la grada, el Metropolitano despidió a uno de los futbolistas más queridos de su historia reciente, convertido ya en leyenda absoluta del club rojiblanco.