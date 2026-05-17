Xabi Alonso vuelve a los banquillos: firma por el Chelsea para las 4 próximas temporadas

Xabi Alonso está de vuelta. El entrenador español dirigirá al Chelsea a partir de la próxima temporada con un contrato hasta 2030 regresando así a los banquillos tras su fallido paso por el Real Madrid.

Así lo ha confirmado el club londinense, quien anunció que el técnico tolosarra se pondrá a las órdenes del conjunto 'blue' este mismo 1 de junio. Un movimiento estratégico en busca de encontrar una estabilidad que no ha existido este año en el equipo.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

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