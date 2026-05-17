Europa y el descenso aprietan LaLiga: cinco equipos miran hacia arriba mientras media tabla sigue al borde del mismo

Collage con algunos de los equipos involucrados en los puestos europeos y la permanencia.

Ha llegado la hora de la verdad. El momento de más tensión. Tan solo restan dos jornadas para el desenlace de un campeonato liguero que afronta su última semana de competición con mucho aún que decir.

Los nervios afloran. El balón empieza a quemar. Una derrota ya no vale lo mismo a estas alturas del año. Cada punto cuenta para que el 24 de mayo, cuando oficialmente haya terminado la temporada 2025-26, los equipos puedan cumplir sus objetivos.

A excepción del Barça (ya campeón de Liga), Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Betis y Real Sociedad (clasificados matemáticamente para la Champions o la Europa League), el resto de equipos aún tienen que definir cuáles serán sus futuros.

😳 La Liga’s relegation battle is COMPLETE CHAOS with just two games left. 🇪🇸



Only FIVE points separate Real Sociedad in 8th from Girona in 19th. 🤯



Between them, there are TEN different clubs still fighting to avoid relegation while also chasing a possible Conference League… pic.twitter.com/pOoOOJNNgb — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 14, 2026

A tenor del momento de la temporada en el que nos encontramos, esta campaña está siendo, con diferencia, la más igualada de los últimos 28 años.

La diferencia de apenas nueve puntos entre el 7º (Getafe) y el 18º (Mallorca), a falta de dos jornadas para el final de la temporada, representa la menor brecha desde que la Primera División adoptó el formato de 20 equipos en la temporada 1997/98.

Un desenlace histórico

La magnitud de ese dato queda aún más reflejada al compararlo con otras ediciones especialmente competidas de las últimas tres décadas.

Hasta ahora, la distancia más reducida en este tramo final del campeonato había sido de 12 puntos, una cifra registrada en cinco temporadas: 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2011/12 y 2022/23.

Los jugadores del Getafe celebran el gol de Martín Satriano ante el Mallorca. Europa Press

La diferencia media de puntos entre esas dos posiciones en las últimas 28 temporadas se sitúa en 19,4 puntos. Sin embargo, la distancia actual entre Getafe y Mallorca es diez puntos inferior a la que históricamente suele registrarse a estas alturas del campeonato.

El contraste resulta todavía mayor al compararlo con la temporada 2016/17, cuando la Real Sociedad, con 62 puntos, y el Sporting, con 27, estaban separados por una brecha de 35 puntos, la más amplia en este tramo de la competición desde 1998.

Valencia

El conjunto valencianista depende de sí mismo para cerrar la permanencia.

Si puntúa, estará matemáticamente salvado.

También podría asegurarlo incluso perdiendo, siempre que Alavés o Elche caigan en sus respectivos encuentros.

Sevilla

El club hispalense afronta una situación relativamente favorable.

Si suma al menos un punto, certificará la permanencia.

En caso de derrota, aún tendría muchas opciones de salvarse: aproximadamente un 74 % de las combinaciones posibles le mantienen en Primera.

Osasuna

El equipo navarro cuenta con distintos escenarios para sellar la salvación.

Si gana, estará salvado.

Si empata, necesitaría además que Girona no gane o que Alavés o Elche pierdan.

Incluso perdiendo podría mantenerse, siempre que Levante caiga y ni Girona ni Elche logren la victoria.

Espanyol

El conjunto perico también depende en gran medida de sus resultados.

Si gana, logrará la permanencia.

Si empata, necesitará además que Girona y Elche no ganen.

Si pierde, llegará a la última jornada con todo por decidir.

Girona

El Girona afronta una jornada con múltiples condicionantes.

Se salvará si gana y además Alavés o Elche pierden.

Existe, sin embargo, una excepción: no le bastaría si Elche puntúa y Levante y Mallorca empatan.

Si empata o pierde, deberá jugarse la permanencia en la jornada 38.

Alavés

El equipo vitoriano necesita una combinación más compleja.

Debe ganar, que Levante-Mallorca no termine en empate y que Girona o Elche no ganen.

Cualquier otro escenario le obligará a esperar a la última jornada.

Elche

El equipo ilicitano no puede certificar todavía la permanencia.

Pase lo que pase, tendrá que jugarse la salvación en la última jornada.

La única excepción sería un descenso matemático inmediato: perder, que ganen Mallorca, Alavés y Girona y que Osasuna puntúe.

Mallorca

El club balear también mantiene opciones de asegurar la permanencia de forma anticipada.

Si gana y Girona o Elche pierden -o ambos empatan- estará salvado.

En cualquier otro escenario llegará con opciones a la última jornada.

También podría descender automáticamente si pierde, gana Alavés, Osasuna empata y Girona o Elche vencen.

Levante

El conjunto granota todavía mantiene opciones de cerrar la salvación esta jornada.

Si gana y ni Girona ni Elche vencen, estará salvado.

En cualquier otro caso dependerá de la jornada 38, aunque incluso podría descender matemáticamente si pierde ante Mallorca, algo que ocurre en un 18,5 % de las combinaciones posibles.

Ningún equipo quiere bajar a Segunda y, si el ritmo de puntuación sigue siendo el mismo en las próximas tres jornadas, es muy probable que algún equipo descienda con más de 40 puntos en su casillero, el límite histórico del que siempre se ha hablado a la hora de referirse a la salvación en Primera.

El que está descolgado de la pelea es el Real Oviedo, un equipo que había regresado a la élite del fútbol tras 24 años de ausencia y que acabó pagando caros los errores que se cometieron en los despachos.

Por lo demás, todo está bastante abierto y será el calendario el que diga qué otros dos equipos acompañarán al conjunto carbayón la próxima temporada a la categoría de plata del fútbol español.

Los que tienen más opciones de bajar, en ese sentido, son el Levante, el Mallorca, el Elche y el Deportivo Alavés, aunque tampoco conviene descartar a los Girona, Espanyol e incluso Osasuna y Sevilla.

Un descenso con más de 40 puntos

Pero, pase lo que pase, todo apunta a que se verá a un equipo descender con más de 40 puntos, algo que ya le sucedió, por ejemplo, al Deportivo de la Coruña en la 2010-11, cuando perdió la categoría con 43 unidades en su casillero particular y se quedó a tan solo uno de empatar con el Mallorca, que tuvo que sumar 44 para salvarse de la quema.

El cuadro coruñés es el único equipo de la historia en irse de Primera con una puntuación tan elevada, algo que también le sucedió en Segunda en la 2019-20, cuando descendió al fútbol no profesional con 51 puntos.

El descenso del Dépor en la 17-18.

Y los que más se han aproximado al Dépor, en ese sentido, han sido Almería y Elche con 40, Osasuna con 39 y Valladolid con 36.

Así pues, los nervios en las dos últimas jornadas de Liga estarán a flor de piel y el fin de semana del 24 de mayo se sabrá qué otros dos equipos jugarán la temporada que viene en la categoría de plata del fútbol nacional, la conocida por temas de patrocinio como LaLiga Hypermotion.

Las cuentas para entrar en Europa

Las plazas de Champions League ya están confirmadas, son cinco los españoles que jugarán en la máxima competición continental la próxima temporada: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Betis. Sin embargo, todavía pueden variar los que vayan a Europa League y Conference League.

Ahora mismo, ya hay un equipo que tiene confirmada su participación en la Europa League, la Real Sociedad por su condición de campeón de Copa del Rey.

Mikel Oyarzabal levanta el título de la Copa del Rey. EFE

Por la clasificación liguera, es el Celta de Vigo el que iría ahora mismo, sexto clasificado con 50 puntos. Los gallegos dependen de sí mismos para certificar la plaza. Si ganan a Athletic Club y Sevilla, volverán a la Europa League.

En caso de tropezar, se pueden aprovechar otros como el Getafe, su principal perseguidor y clasificado momentáneo a la Conference League con 48 puntos. Para mantener esa plaza, deben vencer a Elche y Osasuna.

Dos plazas muy codiciadas

Pero Celta y Getafe no son los únicos que pueden hacerse con esas plazas. Hasta otros seis equipos podrían hacerse con esas plazas. Esos son Athletic Club y Rayo Vallecano con 44 puntos, Valencia y Sevilla con 43 y Osasuna y Espanyol con 42.

Dos plazas siempre y cuando la Real Sociedad no quede en sexta o séptima plaza lugar, ya que en ese caso, no se correría el cupo europeo al siguiente clasificado. El Rayo también tiene otra vía, ganar la final de la Conference League el día 27 frente al Crystal Palace.