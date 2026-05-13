La nueva vida de Mateu Lahoz fuera del fútbol: crítico desde el otro lado, comentarista, escritor y ambiente familiar

Antonio Mateu Lahoz, el icónico y polémico exárbitro valenciano con una larga trayectoria en el fútbol español y mundial, ha reinventado su carrera tres años después de colgar el silbato.

Su trayectoria en La Liga, con más de 600 partidos en Primera División durante 15 temporadas, terminó abruptamente en junio de 2023 con un emotivo Mallorca-Rayo Vallecano.

Lágrimas, ovación del estadio y una despedida por la puerta grande marcaron el fin, pero Lahoz ha sido claro en entrevistas: no fue su decisión. "Me han descendido por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Yo quería seguir pitando, tenía fuerzas y experiencia", confesó en Cadena COPE.

Fue una forma de criticar el sistema por priorizar edad y rendimiento sobre su legado. Él se veía con fuerzas para seguir dirigiendo partidos en la élite, pero no fue posible continuar con su carrera siendo uno de los árbitros más valorados.

La transición de Lahoz al mundo mediático ha sido fulgurante y exitosa. Actualmente, es uno de los comentaristas arbitrales más destacados en Tiempo de Juego de Cadena COPE, donde analiza jugadas controvertidas, el VAR y errores humanos con un estilo directo que genera debate.

"Los árbitros la cagamos y la Federación nos ve como una secta. Vamos a cargar el fútbol español si no cambiamos", alertó en febrero de 2025, mostrando su conocimiento privilegiado desde dentro. Su debut en el programa fue un éxito inmediato, atrayendo a fans y detractores por igual.

En televisión, colabora con Movistar Plus+ como analista arbitral, cubriendo Champions League, Supercopa de Europa y grandes derbis. Este pluriempleo le ha permitido mantenerse cerca del fútbol sin pisar el césped, algo que valora profundamente.

La familia primero

Pese a su fama internacional -recordado por el cruce con Messi en Qatar-, Lahoz priorizó su vida personal. Recibió propuestas jugosas para arbitrar en ligas saudíes o asiáticas, e incluso roles en el VAR extranjero, pero las descartó sin dudar.

El valenciano no consideró la idea de marcharse lejos de casa porque se encuentra muy unido a su esposa y sus hijos. Prefería mantenerse cerca de los suyos y reinventarse como finalmente ha hecho.

Esta decisión refleja su arraigo a Algimia de Alfara, su pueblo natal en Valencia, un paraíso verde de menos de 1.500 habitantes donde creció jugando fútbol antes de una lesión a los 14 años que lo llevó al arbitraje.

Su salto a la escritura

Más allá de los medios, Lahoz imparte charlas en empresas, colegios y másters deportivos.

Comparte lecciones de liderazgo, presión y resiliencia, basadas en sus más de 600 partidos en Primera y finales europeos. Además, ha incursionado en la escritura con un libro autobiográfico en proyecto, donde detalla anécdotas inéditas de su carrera, desde el pitido inicial en 2004 hasta polémicas como Argentina-Países Bajos. Evita redes sociales y entrevistas masivas para proteger su privacidad, enfocándose en un retiro activo y familiar.

Mateu Lahoz, de árbitro criticado a analista respetado, demuestra que su pasión por el fútbol trasciende el silbato. En 2026, su voz sigue influyendo en el debate arbitral español, recordándonos que las carreras evolucionan pero que no quiere desligarse de la que ha sido su profesión durante tanto tiempo.