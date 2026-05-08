El curioso anuncio de Adidas para el Mundial que junta a Lamine Yamal y Bellingham en el mismo coche

A poco más de un mes para que arranque el Mundial de 2026, Adidas ha golpeado primero en la batalla publicitaria. La marca presentó “Backyard Legends”, un cortometraje de cinco minutos que reúne a algunas de las figuras más mediáticas del deporte, la música y el cine mundial.

El anuncio está protagonizado por Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Bellingham y Timothée Chalamet, que encabezan un reparto repleto de estrellas. También aparecen Trinity Rodman, Ousmane Dembélé y Pedri junto a más estrellas del deporte.

La campaña mezcla fútbol callejero, nostalgia noventera y cultura pop. La historia gira en torno a un equipo de barrio que lleva décadas sin perder un partido. A partir de ahí, Chalamet intenta reunir a las mayores estrellas posibles para acabar con esa leyenda urbana.

In this Backyard, it’s “win or go home,” and this crew hasn’t left since the 90's.



Where there’s a pitch, there’s a legend. #YouGotThis pic.twitter.com/EJpQSHcWEi — adidas (@adidas) May 7, 2026

Dos de ellos son Lamine y Bellingham, que están en el mismo coche de camino a jugar el partido. Con esta escena la marca juega con la rivalidad de ambos y además, la proximidad de El Clásico hace que sea aún más notorio.

Ambos futbolistas conversan relajadamente mientras recorren las calles del barrio donde se desarrolla la historia. La escena ha provocado miles de comentarios en redes sociales por reunir en el mismo vehículo a dos jugadores destinados a liderar la próxima década del fútbol europeo y que volverán a verse las caras en uno de los partidos más esperados de la temporada este domingo.

Bellingham y Lamine Yamal jugando con sus selecciones.

Uno de los aspectos más llamativos del vídeo es la aparición de leyendas como David Beckham, Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero recreados digitalmente con estética de finales de los años noventa. Adidas buscó conectar generaciones distintas de aficionados a través de referencias clásicas del fútbol mundial.

La presencia de Bad Bunny y Timothée Chalamet refleja también la intención de convertir el Mundial en un fenómeno cultural más allá del deporte. Adidas apostó por una producción cinematográfica que acerca el fútbol al entretenimiento global y a nuevas audiencias jóvenes.

Según varias publicaciones internacionales, la compañía habría invertido cerca de 70 millones de dólares en la producción del anuncio, convertido ya en una de las campañas más ambiciosas previas a una Copa del Mundo.

El spot se hizo viral en cuestión de horas y confirmó el enorme impacto mediático que tendrá el Mundial de 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá. Adidas, proveedor oficial del balón y de varias selecciones participantes, quiere volver a dominar el escenario futbolístico también fuera del terreno de juego.