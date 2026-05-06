El éxito de Luis Enrique fuera del fútbol: el patrimonio de su empresa inmobiliaria supera los 26 millones de euros

Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al partido contra el Liverpool. Europa Press

Luis Enrique Martínez no solo ha construido una carrera de éxito en los banquillos del fútbol internacional, sino que también ha consolidado una estructura empresarial sólida y diversificada que refleja una gestión patrimonial estratégica y sostenida en el tiempo.

Más allá de su faceta deportiva, el técnico gijonés ha desarrollado un entramado de inversiones que abarca el sector inmobiliario, las energías renovables y el ámbito ecuestre.

El núcleo de esta actividad se articula a través de varias sociedades. Entre ellas destaca Patrimonial Lupasi SL, donde ejerce como administrador único y que actúa como cabecera del grupo empresarial.

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, esta compañía cuenta con cuatro empleados y presenta un volumen de activos superior a los 13 millones de euros. Junto a esta, Luis Enrique también está vinculado a Inversiones Siargo SL, donde dispone de poder general, y a Ristar Horses SL, centrada en el sector hípico.

En este entramado empresarial también desempeña un papel relevante su esposa, Elena Cullel, economista de formación, quien participa en varias de estas sociedades. Su implicación refuerza la gestión conjunta de un patrimonio que ha ido creciendo de forma progresiva en los últimos años.

Luis Enrique, durante un partido con el PSG. Reuters

Una de las empresas más recientes es Ristar Horses SL, constituida en febrero de 2020 y con sede en Madrid, en la calle Santa Leonor.

Su actividad se centra en el ámbito ecuestre, incluyendo formación deportiva y de ocio, clases de equitación, pupilaje, rutas a caballo, doma, desbrave, compraventa de caballos y la gestión de una tienda especializada. Esta diversificación responde a una apuesta por sectores vinculados al estilo de vida y la inversión personal.

Sus inversiones

Además, Luis Enrique figura como apoderado en Gesternova SA, sociedad vinculada a actividades relacionadas con materias primas, construcción, industria, sector inmobiliario y servicios financieros. Esta compañía, a su vez, administra otras firmas asociadas a las energías renovables, ampliando así el alcance de sus inversiones.

Los resultados económicos reflejan una evolución positiva. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2024, recientemente depositadas, sitúan los activos del grupo en 26,9 millones de euros, frente a los 23,8 millones registrados el año anterior.

Este crecimiento confirma una tendencia sostenida y una estrategia orientada al largo plazo.

En el ámbito inmobiliario, uno de los proyectos más destacados se encuentra en Gavà, donde Patrimonial Lupasi desarrolla una promoción residencial de alto nivel. Se trata de una vivienda actualmente en construcción cuyo presupuesto supera los 6,2 millones de euros.

Paralelamente, el grupo ha reforzado su presencia en Begues, donde desde 2018 posee una finca rústica de más de diez hectáreas, en un entorno natural privilegiado, sobre la que recientemente se ha registrado una obra nueva.

A estas inversiones se suma la adquisición, a finales de 2019, de un terreno de más de cien hectáreas en la zona de La Clota. Se trata de suelos rústicos sin cargas significativas, lo que refuerza el peso del patrimonio inmobiliario del grupo y consolida una estrategia basada en activos tangibles y de proyección futura.

Así, Luis Enrique ha trasladado al ámbito empresarial la misma planificación y visión que ha marcado su trayectoria deportiva, construyendo un patrimonio diversificado y en constante crecimiento.