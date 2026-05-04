La vida de James Rodríguez, 34 años, más allá del fútbol: cadena de cafeterías y su propia marca de agua y bebidas energéticas

La carrera de James Rodríguez ha estado marcada por su talento sobre el césped, pero también por una visión empresarial que ha ido creciendo con el paso de los años. A sus 34 años, el futbolista colombiano ha construido un entramado de inversiones que le permite mirar más allá del fútbol y asegurar su futuro económico una vez cuelgue las botas.

Desde su irrupción en el panorama internacional tras el Mundial de Brasil 2014 y su posterior fichaje por el Real Madrid, James comenzó a diversificar sus ingresos. Consciente de que la carrera de un futbolista es limitada, decidió apostar por sectores estables y con potencial de crecimiento.

Uno de los pilares de su estrategia empresarial es el negocio del café. El colombiano es propietario de la marca Café Dos Molinos, una cadena que ha ido ganando presencia en su país natal. Esta apuesta no es casual, el café es uno de los productos más representativos de Colombia, y James ha sabido vincular su imagen a una industria con fuerte identidad nacional.

La marca ha crecido tanto en puntos de venta como en distribución, consolidándose como uno de sus proyectos más personales.

En paralelo, el futbolista ha dado el salto al sector de las bebidas con 10 Gold, su propia línea de productos que incluye agua y bebidas . Este negocio responde a una tendencia global en la que los deportistas lanzan marcas asociadas a un estilo de vida saludable y activo.

James Rodríguez celebra su gol ante EEUU Gerardo Mora Agencia EFE

En el caso de James, la iniciativa ha tenido una buena acogida en el mercado latinoamericano y forma parte de su estrategia de posicionamiento como empresario.

Pero sus inversiones no se detienen ahí. El colombiano también ha apostado por el sector inmobiliario, adquiriendo propiedades tanto en Europa como en Colombia. Este tipo de activos, habituales entre los deportistas de élite, le permiten generar ingresos pasivos y asegurar estabilidad financiera a largo plazo.

La gastronomía es otro de los ámbitos en los que ha decidido invertir. James participa como socio en proyectos de restauración internacional, ampliando así su presencia en un sector competitivo pero con gran visibilidad. Esta diversificación demuestra su interés por no depender de una única fuente de ingresos.

A todo ello se suma su potente marca personal. Con millones de seguidores en redes sociales, James genera importantes ingresos a través de acuerdos publicitarios con grandes firmas internacionales. Esta faceta le permite mantenerse como una figura influyente incluso fuera del terreno de juego.