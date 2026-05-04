EEUU cambia las normas: los turistas del Mundial 2026 que vayan a Kansas pagarán un 20% de propina en los restaurantes

El estadio de los Kansas City Chiefs será una de las sedes del Mundial 2026 NFL

La llegada del Mundial 2026 a Estados Unidos no solo promete una fiesta futbolística sin precedentes, sino que también ha puesto sobre la mesa un importante debate cultural en el sector de la hostelería.

Ante la previsión de recibir a más de 650.000 visitantes internacionales en Kansas City, una de las sedes del torneo, los restauradores han comenzado a implementar medidas para proteger los ingresos de sus trabajadores.

La propuesta, impulsada por la Missouri Restaurant Association (MRA), consiste en recomendar a los establecimientos la aplicación de una propina automática del 20% en las facturas durante la celebración del evento.

Esta iniciativa surge ante la preocupación de que muchos turistas, provenientes de países donde la cultura de la propina no es obligatoria o simplemente funciona de forma distinta, ignoren los estándares locales y dejen a los camareros y bármanes sin la remuneración extra que conforma gran parte de su salario.

Esta medida no es una imposición legal, sino una recomendación voluntaria que queda a criterio de cada propietario. El objetivo principal es asegurar la equidad en los ingresos del personal durante los 40 días que durará la competición, adaptándose a un contexto donde el volumen masivo de clientes extranjeros podría desvirtuar el modelo de servicio tradicional estadounidense.

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A pesar de que el porcentaje propuesto, del 20%, se alinea con los estándares habituales de propina en los restaurantes de servicio completo en Estados Unidos -que oscilan habitualmente entre el 18% y el 22%-, la aplicación automática ha generado dudas sobre la transparencia.

Para evitar conflictos, la MRA ha hecho hincapié en la necesidad de que los locales sean claros con los consumidores. Se espera que los restaurantes informen de esta política mediante carteles visibles en la entrada, avisos en los menús o comunicación verbal directa por parte del personal antes de que el cliente realice su pedido.

Con esta estrategia, Kansas City busca equilibrar la hospitalidad hacia los visitantes internacionales con la sostenibilidad económica de sus trabajadores locales. Una vez finalizado el torneo a mediados de julio, la mayoría de los establecimientos prevé regresar a la modalidad tradicional, donde la gratificación queda nuevamente a total discreción del cliente.

Los aficionados que planeen acudir a los partidos deberán estar atentos a estas políticas en cada establecimiento para evitar sorpresas al recibir la cuenta final.