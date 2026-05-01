Hansi Flick tranquiliza sobre el futuro de Lamine Yamal: "Evoluciona bien, creo que estará en el Mundial"

El mensaje de Hansi Flick sobre Lamine Yamal tranquiliza a la afición española. El entrenador del FC Barcelona compareció este viernes en rueda de prensa y confesó que ve al delantero con todas las opciones de jugar el próximo Mundial.

"Yo creo que le tendremos en el Mundial", aseveró el germano al ser preguntado sobre la evolución de Lamine, que cayó lesionado el pasado día 22 al marcar el gol de la victoria en el partido frente al Celta de Vigo.

"Estamos en contacto con los médicos de la Selección. Y también es importante que Lamine lo esté. Él evoluciona bien y yo creo que le tendremos en el Mundial. Tiene tiempo para recuperarse y eso es lo que él quiere", dijo Flick.

Huye de la polémica

Hansi Flick habló ante los medios en la previa del partido ante Osasuna que este sábado disputa el Barça en El Sadar. El germano esta vez quiso evitar cualquier polémica y eludió hablar de los árbitros.

El alemán fue preguntado sobre los penaltis señalados en las semifinales de Champions League, sobre todo porque Flick se quejó amargamente de los árbitros tras la eliminación en cuartos de final ante el Atlético de Madrid.

"No quiero pensar en eso ahora mismo, ya es cosa del pasado. Pude ver ambos partidos y sólo he querido disfrutarlos", dijo el técnico en un discurso mucho más comedido.

Flick también fue consultado sobre un posible alirón, algo que podría darse ya esta misma jornada si el Barcelona gana en Pamplona y el Real Madrid vuelve a pinchar en su partido de Liga.

"Sólo me centro en este partido, en que tenemos que ganarlo y nada más. Quiero hacer bien nuestro trabajo", dijo el entrenador evitando de hacer referencias al máximo rival o al alirón.

El futuro de Lewandowski

Otro de los puntos calientes de este final de temporada para el FC Barcelona tiene que ver con el futuro inmediato de Robert Lewandowski.

El delantero, a sus 37 años, termina contrato con el club culé, pero Hansi Flick no dio pistas al respecto: "Hemos hablado, pero se queda entre nosotros", dijo.

"Ahora nos centramos en los cinco partidos que nos quedan por delante. Cuando acabemos, hablaremos y veremos qué es lo que ocurre", trató de zanjar el germano.

Lewandowski celebra el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid. Reuters

Por otra parte, Flick aseguró que se siente reconocido por la afición del Barça: "La gente me lo agradece cada día y es fantástico. Es un honor para mí".

Además, evitó hablar como si este título de Liga ya estuviera sentenciado: "Tenemos que seguir evolucionando para la temporada que viene. Sólo hemos ganado una Liga, ahora vamos bien, pero tenemos que ganar todavía algunos partidos más".