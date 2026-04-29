El refugio de Senderos, exfutbolista del Arsenal, en un pueblo de 15 habitantes: vistas a la sierra y arquitectura medieval

Santiuste, un diminuto enclave en la Sierra Norte de Guadalajara, cautiva por su paz rural y su conexión inesperada con el mundo del fútbol.

Este municipio de Castilla-La Mancha, con apenas 15 habitantes según el INE en 2025, representa la España vaciada en su máxima expresión, pero también el origen familiar de Philippe Senderos, el exdefensa del Arsenal.

Su padre, Julián Senderos, nació en este rincón olvidado. Senderos, que brilló en la Premier League entre 2003 y 2014, siempre ha destacado su vínculo con Santiuste, al que visitaba con frecuencia para reconectar con sus raíces.

Población y encanto rural

En 2025, Santiuste registraba 15 habitantes (11 hombres y 4 mujeres), una cifra que refleja el envejecimiento y la despoblación de la zona.

Este pueblo alcarreño, a 1.000 metros de altitud, ofrece vistas espectaculares de la Sierra Norte y un ritmo de vida pausado, ideal para escapadas de naturaleza y turismo sostenible.

Su ubicación en la Ruta de la Lana, itinerario histórico que recorre antiguas vías comerciales medievales, lo posiciona como joya para senderistas y aficionados a la historia.

Fiestas llenas de tradición

Las fiestas patronales en honor a San Salvador, celebradas la última semana de julio (día grande el 6 de agosto según algunos calendarios locales), son el corazón del año santiusteño.

Incluyen misa solemne, procesión por las calles empedradas y aperitivos comunitarios, culminando en el tradicional desayuno del domingo con chocolate caliente y churros o dulces caseros de concursos vecinales.

Estas celebraciones mantienen vivas las costumbres castellanas, fomentando la hermandad en un pueblo donde todos se conocen.

El patrimonio de Santiuste destaca por su arquitectura medieval. La Iglesia de la Transfiguración (o de San Salvador) alberga una pila bautismal románica del siglo XIII y pinturas al fresco originales, testigos de siglos de devoción.

Cerca, la fuente mural de 1884, el lavadero público y la ermita rural completan un conjunto etnográfico auténtico. Aunque no es el Castillo de Riba de Santiuste (en pedanía cercana de Sigüenza), el entorno fortificado evoca la Ruta de la Lana, con arroyos como el Sauco y parajes naturales perfectos para rutas a pie.

Un lazo futbolero

Philippe Senderos, internacional suizo con 32 partidos y participante en tres Mundiales, tiene raíces españolas. Su padre Julián emigró desde Santiuste a los 17 años, primero a Madrid, luego Londres y Ginebra, donde nació el futbolista en 1985.

Senderos ha recordado públicamente este pueblo como su "segunda patria", pasando vacaciones en España y presumiendo de sus orígenes alcarreños durante su etapa en el Arsenal de Arsène Wenger. Santiuste gana visibilidad como cuna de un crack que defendió al club gunner muchísimos partidos.

Santiuste no es solo despoblación: es historia viva, fiestas auténticas y un pedazo de fútbol internacional. Un rincón de Guadalajara con encanto, Ruta de la Lana y fiestas con chocolate y churros.