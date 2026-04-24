Fernando Torres, futbolista: "Mi abuelo me dio el regalo más grande que se le puede hacer a un nieto"

Fernando Torres no solo es una de las mayores leyendas del Atlético de Madrid, sino también el reflejo de una historia marcada por el sacrificio familiar.

Detrás del éxito del 'Niño' hay un entorno que fue decisivo desde sus primeros pasos en el fútbol, especialmente sus padres, quienes jugaron un papel fundamental tanto en su desarrollo personal como profesional.

Desde muy joven, Torres encontró en su familia el apoyo necesario para perseguir su sueño de convertirse en futbolista. Su madre fue una figura clave en esos inicios, acompañándole a entrenamientos mientras compaginaba los estudios.

El propio exdelantero recordó ese esfuerzo durante su emotivo discurso de despedida del Atlético de Madrid en 2018: "Me gustaría agradecer a mi familia, a mi madre que me acompañaba a entrenar haciendo los deberes en el tren o en el autobús. Hizo mucho sacrificio y mucho esfuerzo porque su hijo cumpliera su sueño. Muchas gracias mamá".

Por su parte, su padre también dejó una huella profunda en su carrera. Siempre presente en los partidos y en su formación como persona, fue quien le inculcó valores esenciales que luego marcarían su trayectoria deportiva.

Así lo expresó Torres: "A mi padre por su esfuerzo, por su consejo, por no perderse ni un solo partido, por enseñarme los valores que el Atlético me enseñó, por dejarme equivocarme y así aprender".

Pero la influencia familiar no termina ahí. El vínculo con el Atlético de Madrid también se transmitió de generación en generación.

Su abuelo fue quien sembró en él el sentimiento rojiblanco desde niño: "También me gustaría mencionar a mi abuelo, que me dio el regalo más grande que se le puede hacer a un nieto que es hacerlo del Atlético de Madrid".

Además, sus hermanos contribuyeron de manera directa a su crecimiento como futbolista, apoyándole incluso económicamente en sus primeros años: "A mis hermanos que siempre gastaban sus ahorros en comprarme unas botas de fútbol. A mi hermano que me enseñó a que me gustara el fútbol y a mi hermana que venía a verme. Muchas gracias a ellos".

En su etapa adulta, su familia siguió siendo un pilar esencial. Su esposa y sus hijos han sido clave en su estabilidad emocional, especialmente en los momentos más difíciles de su carrera.

"A mi mujer, que ha sido un pilar en mi vida y me ha dado equilibrio. Me hizo valorarme en los malos momentos. Y siempre ha estado a mi lado y me ha dado a estos tres niños que son un tesoro. Ellos nos hacen mejores padres y personas, y por supuesto tenemos tres atléticos más para toda la vida", dijo.

La historia de Fernando Torres demuestra que el talento por sí solo no basta. El esfuerzo, el apoyo y los valores inculcados desde casa fueron determinantes para que el delantero alcanzara la élite del fútbol mundial.

Su legado, más allá de los goles, también es el de una familia que nunca dejó de creer en él.