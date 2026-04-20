Saúl reaparece en el Flamengo con un sabor agridulce: "Mi hijo está en la UCI, ha dormido en el hospital los últimos 3 días"

El centrocampista español Saúl Ñíguez volvió a jugar con el Flamengo tras varios meses de ausencia por culpa de una lesión muscular. Sin embargo, lejos de ser una vuelta sencilla y alegre, estuvo marcada por la situación de su hijo.

El futbolista volvió a tener minutos en la victoria de su equipo por dos goles ante el Bahía, entrando en la recta final del encuentro. Su impacto fue inmediato, participando en la jugada del segundo gol y dejando buenas sensaciones en su vuelta a la competición.

Pese a ello, el propio jugador reconoció al final del partido la complicada situación que le está tocando vivir: "No ha sido fácil para mí porque mi hijo mediano está en la UCI, ha dormido en el hospital los últimos tres días".

Durante ese tiempo, el jugador se vio obligado a compaginar la vida del futbolista con la estancia en el hospital, algo que resulta muy difícil: "Hoy tenía que jugar. Fue duro, pero logré disfrutarlo".

Además, el futbolista compartió una historia en Instagram después del partido desde el hospital donde agradeció los mensajes de apoyo y de ánimo que le estaban llegando: "Ya estoy aquí de nuevo. Muy agradecido por los mensajes".

Mensaje de Saúl en Instagram. Redes Sociales

Saúl no jugaba con el Flamengo desde el 17 de diciembre en la Intercontinental con el PSG y desde ese partido ha estado recuperándose: "Estuve cuatro meses de baja, viendo a mis compañeros entrenar tan cerca y sin poder estar con ellos. No fue fácil mentalmente".

Por culpa de este periodo de baja, el español no ha podido demostrar todo lo que es capaz y él es consciente de ello: "Todavía no he marcado un gol oficial con el Flamengo y me gustaría que fuera en el Maracaná, con nuestra afición".

Sin embargo, en la vuelta al campo después de su lesión, dio la asistencia del segundo gol a Paquetá mientras le hacía una visita muy especial: "Tuve suerte porque mi hija vino a verme después de tanto tiempo. Verla me hace feliz".

En lo deportivo, el objetivo del mediocentro es recuperar el ritmo competitivo y volver a ser una pieza importante en el conjunto brasileño, teniendo que luchar por su puesto contra jugadores como Paquetá o Jorginho que se han asentado en el once titular.