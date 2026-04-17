El pueblo de Óscar Mingueza (26), futbolista: dos localidades mezcladas, un castillo medieval y cuna de Gerard Moreno

Santa Perpètua de Mogoda, municipio del Vallès Occidental situado a unos 18 kilómetros de Barcelona, es más que un pueblo dormitorio: es la cuna de futbolistas de élite como Óscar Mingueza y Gerard Moreno, y un lugar donde la historia medieval se mezcla con la modernidad industrial.

En concreto, es en este municipio catalán donde nació Mingueza, el 13 de mayo de 1999, y donde comenzaron sus primeros toques de balón antes de enrolarse en La Masía del FC Barcelona.

Mingueza es un producto puro de la base barcelonista, pero sus raíces deportivas se hunden en Santa Perpètua de Mogoda, un pueblo que supo combinar el fútbol callejero con la cantera más exigente.

Desde muy joven, el central pasó por todas las categorías del Barça, desde el prebenjamín hasta el filial, y en 2019 debutó con el primer equipo azulgrana, acumulando cerca de 70 partidos y consolidándose como defensa central de garantías.

Tras su paso por el Barcelona, Mingueza se trasladó al Celta de Vigo, donde hoy continúa su carrera en la Primera División, pero su historia sempre se vincula con ese pueblo de 25.000 habitantes que también vio nacer a otros futbolistas de alto nivel.

Vecino de Gerard Moreno

Uno de los nombres propios que más orgullo suscita en Santa Perpètua de Mogoda es el del delantero Gerard Moreno, pieza clave del Villarreal e internacional español.

Ambos jugadores comparten origen, aunque no generación, y eso ha convertido al municipio en un "pueblo de Primera" en el imaginario futbolístico catalán.

Mingueza ha reconocido públicamente que siguió a Moreno desde muy joven, viendo cómo un vecino de su pueblo se convertía en referencia ofensiva en la élite, lo que refuerza la idea de que Santa Perpètua tiene una tradición especial en la formación de talentos.

Dos localidades y un castillo

El propio nombre del pueblo refleja su origen dual: Santa Perpètua de Mogoda se formó en 1847 uniendo los antiguos núcleos de Santa Maria l'Antiga y Santa Perpètua de Mogoda, que ya tenían una historia separada desde la Edad Media.

Sobre las piedras de yacimientos romanos y anteriores se levantó, entre los siglos X y XII, la iglesia de Santa Perpètua, cuyo entorno dio forma al barrio de Mogoda, donde se conserva el castillo medieval de Mogoda, hito histórico que domina el paisaje urbano.

El municipio, que se extiende sobre unos 15,7 km² y alberga algo más de 25.000 habitantes, mezcla áreas residenciales, parques urbanos y polígonos industriales, con una importante herencia textil y fabril.

Entre sus edificios más emblemáticos figuró el Vapor Aranyó, antigua fábrica textil del siglo XIX que hoy acoge el Museo del Trabajo y la Industria Viva (MTIV), símbolo de la transformación de un pueblo de agricultores y tejedores en una localidad con fuerte base industrial y servicios.

En resumen, Santa Perpètua de Mogoda es hoy un destino para quien quiera descubrir un pueblo con dos históricos municipales mezclados, un castillo medieval en el corazón urbano y una tradición de cantera que ha dado a España futbolistas de nivel internacional como Óscar Mingueza y Gerard Moreno