Una expulsión que vale una temporada y por la que clama todo el Real Madrid: "Se ha cargado la eliminatoria"

Bayern M.

Real Madrid

Minuto 86. El Real Madrid y el Bayern de Múnich casi se resignan a pensar ya en la prórroga cuando Camavinga realiza una falta en campo de los alemanes. Tras hacerla, coge el balón y se aleja. Vincic, el árbitro, considera que el francés pierde tiempo y saca la segunda cartulina amarilla. El resultado, expulsión y la sentencia de muerte del conjunto blanco.

La acción fue decisiva. Decantó la eliminatoria para los alemanes que, con uno más, consiguieron anotar dos goles en apenas cinco minutos y eliminaron al Real Madrid de la Champions.

La polémica estaba servida. Para unos, un error de Camavinga, mientras que para otros, un exceso de rigurosidad por parte del colegiado que condicionó por completo la eliminatoria y terminó con la temporada del Real Madrid.

Arbeloa no da crédito

Arbeloa habló después del partido con una amarga sensación y con las emociones a flor de piel. El entrenador, como no podía ser de otra forma se centró en la polémica expulsión.

Para el entrenador del conjunto blanco la acción no da lugar a la duda: "No se puede expulsar a un jugador por eso. Se ha cargado una eliminatoria y un partido muy bonito que estaba en lo más alto".

"El árbitro se ha cargado el partido y la eliminatoria".



🎙️ Álvaro Arbeloa, con @sergiostd tras caer en Múnich. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qPLxL2XYaI — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 15, 2026

El salmantino no se quedó ahí y en rueda de prensa siguió hablando sobre la polémica: "Es una acción que nadie entiende, que puedas expulsar a un jugador por eso, es algo inexplicable e injusto".

Además, añadió una queja que iba más allá del colegiado del encuentro de hoy: "Creo que los árbitros muchas veces no han jugado al fútbol o no entienden cómo gestionar estas situaciones".

Camavinga agarra a Musiala, acción que le costó la primera amarilla. EFE

Fuera de la polémica, Arbeloa quiso dedicar unas palabras a sus jugadores: "Ha sido un gran partido por su parte, lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho, se han dejado el alma".

También puso en valor la actitud que planteó y con la que afrontaron el encuentro: "Teníamos que venir aquí a ganar, quería hacer goles. Lo volvería a hacer". Algo que consiguió en una primera parte memorable.

Del mismo modo, felicitó al Bayern por la clasificación pero no por las formas de hacerlo, todo ello por culpa de la expulsión: "Nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente".

Los jugadores 'hablan'

Durante el partido, el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal se mostró muy enfadado con la labor del colectivo arbitral y en el banquillo se dirigió tanto al cuarto como al principal en diferentes ocasiones de la siguiente manera: "Es por tu culpa, es por tu puta culpa".

Cuando finalizó el encuentro, ninguno de los jugadores compareció ante los medios de comunicación pero mientras abandonaban el estadio, algunos hicieron ciertos comentarios que reflejaban el enfado del vestuario.

Uno de ellos fue Bellingham, que no contestó a ninguna pregunta pero que, en un perfecto castellano, opinó sobre la expulsión de su compañero calificándola como "una broma".

Camavinga, en el momento de su expulsión. EFE

Después del inglés pasaron varios jugadores, hasta que llegó el turno de Rüdiger que tras escuchar una pregunta en referencia a la roja comentó: "¿Tú la has visto no? Es mejor que no hable hoy". Ya después del alemán ninguno dijo nada más.

Sin embargo, a través de las redes sociales, Arda Güller sí que quiso dejar su opinión sobre la eliminatoria: "Esto no es como debería haber sido". Dejando claro la tristeza del jugador por quedarse fuera de las semifinales de la Champions.

¿Y ahora qué?

Con todas las esperanzas de salvar la temporada con la Champions, el futuro a corto plazo del Real Madrid es oscuro. Con una Liga casi sentenciada para el FC Barcelona y eliminado de las demás competiciones, la sensación es que se acabó la temporada de los blancos con el pitido final en Alemania.

Sobre esto habló Arbeloa: "Hay que seguir porque esto es el Real Madrid. Tenemos un escudo que defender". Esa es la mentalidad del entrenador, seguir compitiendo hasta el final por el título liguero.

Arbeloa celebrando con Güller. Reuters

También quiso dejar claro su opinión sobre su futuro: "El responsable de las derrotas soy yo. Asumiré las consecuencias de una derrota como esta". Así dio a entender que aceptaría, en un supuesto, su no continuidad como entrenador del Real Madrid.

Pero no solo dijo eso, quiso remarcar cuál ha sido su principal objetivo desde que fue anunciado como entrenador del conjunto blanco: "Siempre he intentado ayudar al club de la manera que he podido".

Lo que sí está claro es que el Real Madrid tiene muy pocas opciones para levantar un título esta temporada y le quedan semanas muy duras por delante.