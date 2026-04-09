Arbeloa dilapida las protestas del Barça: "Sé lo que veo semana tras semana. El fútbol español aún espera una explicación"

Álvaro Arbeloa compareció este jueves en Valdebebas con el ambiente aún caldeado por las quejas del Barcelona tras la polémica mano de Pubill no señalada la noche anterior en Champions.

El técnico del Real Madrid no rehuyó el debate arbitral y lanzó un mensaje inequívoco sobre la situación del arbitraje en el fútbol español, aunque guardó las formas lo suficiente para no caer en la provocación directa. Antes y después, el foco estuvo en el Girona de mañana y en el Bayern de la semana que viene.

El momento más político de la rueda de prensa llegó cuando se le preguntó por las quejas del Barça en torno a la mano de Pubill. "No quiero entrar en ese tipo de valoraciones. Ya vimos lo que pasó el fin de semana pasado, lo que pasa muchas jornadas. Mantengo lo que pienso porque sé lo que veo semana tras semana", respondió.

Pero Arbeloa fue mucho más directo cuando la pregunta se enfocó en la desconfianza generalizada en el arbitraje español.

"No se trata de confiar o desconfiar. Es lo que estamos viendo. También nos pasó el martes, después de nuestro partido, con la entrada a Kylian Mbappé. No puedo entender que una entrada así no sea tarjeta roja. Son cosas que siguen ocurriendo, pese al VAR. En el fútbol español todavía esperamos una explicación y debemos arreglarlo. No es solo algo del Real Madrid, hay muchas dudas en torno a este tipo de decisiones, ejemplos que una semana son roja, otra entra el VAR, otra no", señaló-

Sobre los pitos a Vinicius en el Bernabéu durante el partido ante el Bayern, Arbeloa salió en defensa de su jugador y aprovechó para reivindicar el papel del público blanco. "Ya sabéis lo que pienso de Vinicius, lo que significa para mí como entrenador y como madridista. Para mí sería una suerte y ojalá pudiera jugar todos los partidos que tengo en el Bernabéu. Los silbidos son parte de la exigencia de jugar en este club".

"Si algo notamos, es el apoyo de nuestra afición. No les podemos pedir nada más. Si el equipo dio la cara en la segunda parte y tuvo todas las ocasiones que tuvo, fue por cómo apretó el Bernabéu. Ojalá poder jugar yo en el Bernabéu. Todos mis jugadores lo sienten igual", siguió.

Álvaro Arbeloa durante el partido de Champions frente al Bayern. EFE

El técnico también habló sobre lo que pide a sus jugadores en este tramo decisivo de temporada, remarcando que el talento no es suficiente por sí solo.

"No pienso que falte compromiso. No soy una persona a la que le gusta hablar de lo que quiero de mis jugadores, pero es importante el querer salir a tener una gran actitud, compromiso y esfuerzo. El talento está ahí, son muchos de los mejores jugadores del mundo, pero para ganar partidos no vale solo con el talento. Si queremos ser regulares, necesitamos más que el talento", advirtió.

Los regresos en el once

En cuanto a las novedades del once para el partido contra el Girona, Arbeloa confirmó los regresos de Militao y Bellingham, y abrió la puerta a los minutos de Mendy. "Militao y Jude serán titulares y Ferland seguramente pueda disponer de minutos", anunció.

Sobre el central brasileño, fue especialmente elogioso: "Cuando Militao está bien, seguramente sea el mejor central del mundo. Es muy dominante en el uno contra uno, tiene un juego aéreo muy poderoso, tiene muy buena salida de balón. Es muy completo. También el carácter. Está fuera de duda, igual que su importancia en el grupo".

Camavinga también fue objeto de defensa y elogio. "Camavinga ha jugado conmigo bastante, creo que incluso más que en el primer tramo de la temporada. Mañana será titular también. Es un jugador muy importante para el club y ha demostrado muchas veces la clase que tiene. Tiene la confianza de todo el mundo", afirmó.

Mbappé y Camavinga hablan durante un partido. EFE

Y al ser preguntado por la propia autocrítica del francés, Arbeloa vio en ello una señal positiva: "Creo que es un gran jugador. Que tenga esas sensaciones son buenas, se exige mucho. Es un chico que tiene un físico privilegiado, muy buen manejo del balón, abarca mucho campo. Estoy contento con su rendimiento".

Con la Liga prácticamente sentenciada para el Madrid, Arbeloa no renunció a seguir peleando hasta el final. "Somos conscientes de que cada partido es muy importante. Si antes teníamos poco margen de error, ahora todavía menos. Hasta que haya opciones, seguiremos peleando. Sabemos lo que representamos, el escudo que llevamos en el pecho y la responsabilidad que conlleva", señaló.

El técnico apeló a la autoexigencia como motor del equipo en este tramo final, con el Bernabéu como escenario de este viernes y Múnich en el horizonte.

"No todos los días se pueden jugar cuartos de final de Champions League, ahí es cuando viene la autoexigencia y querer ser tu mejor versión todos los días. Va de actitud, de ganas. Eso necesitamos de los jugadores del Madrid, que sientan mañana ante el Girona la necesidad de brillar", concluyó.