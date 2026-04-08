Los aficionados del Barça rompen una luna del autobús del Atlético de Madrid

Los aficionados lanzan bengalas a la llegada del autobús del FC Barcelona. Reuters

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Los ultras del FC Barcelona han vuelto a protagonizar incidentes en la previa del encuentro frente al Atlético de Madrid, igual que pasó el 3 de mazo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Lejos de limitarse a animar a su equipo, los radicales provocaron graves altercados alrededor del autobús del conjunto rojiblanco.

Durante el recibimiento a los jugadores del Atlético, los aficionados del Barça han llegado a romper una de las lunas del vehículo. A diferencia del incidente del duelo copero, el impacto ha sido unos metros antes de la llegada al estadio azulgrana.

🔴⚪️ El Atlético ganó el acceso al estadio azulgrana sin problemas.



El bus rojiblanco entró escoltado por los mossos y por encima de la velocidad permitida para esquivar el lanzamiento de objetos.



En la vuelta de Copa quedó dañada una luneta lateral.



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Afortunadamente, no se registraron heridos, y es que la rotura se ha producido en las dos lunas contrarias al lado del conductor.

La expedición del Atlético de Madrid llegó al Spotify Camp Nou imbuido en un ambiente hostil. Los cánticos de "puta Atleti, puta Atleti" fueron acompañados de un ambiente teñido de rojo por las bengalas y es que los aficionados del Barça han querido marcar el primer gol antes de empezar el partido.

El ambiente entre la afición azulgrana ya estaba especialmente caldeado desde la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Aunque el encuentro es frente al conjunto rojiblanco, los seguidores culés no dejaron pasar la ocasión para acordarse de su eterno rival, el Real Madrid.

Buena parte de los cánticos estuvieron dirigidos al Real Madrid, con consignas como "Madridistas, hijos de puta" o "madridista el que no bote…", que se escucharon con claridad en los prolegómenos del duelo ante el equipo de Simeone.