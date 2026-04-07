Julio, padre de Fede Valverde (27): "Siempre le dijimos que el fútbol no era un regalo, era una obligación de trabajar cada día"

Fede Valverde se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros del fútbol mundial. A día de hoy, son muy pocos los jugadores capaces de igualar su nivel, y esa condición le ha devuelto al centro de todos los elogios.

El inicio de temporada, sin embargo, no ha sido sencillo para el uruguayo. Su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado en algunos tramos, algo que le costó críticas y hasta pitos por parte de un sector de la afición.

Pero el mediocentro del Real Madrid ha vuelto a responder como acostumbra: sobre el césped. Su recuperación futbolística no solo ha reforzado su peso en el equipo, sino que también recuerda el camino exigente que ha recorrido hasta llegar a la élite.

"Siempre le dijimos que el fútbol no era un regalo, era una obligación de trabajar cada día; que si el Madrid lo veía, sería gracias a eso, no a la suerte", recuerda Julio Valverde, padre del jugador, en una entrevista.

Una frase que define con precisión la trayectoria del centrocampista. Valverde ha hecho del esfuerzo, la disciplina y el compromiso sus principales señas de identidad. Es uno de los futbolistas más sacrificados de la plantilla y uno de los que más se entrega en cada partido, tanto en labores defensivas como ofensivas.

Fede Valverde, antes de un partido con el Real Madrid Europa Press

Su comportamiento dentro del vestuario y sobre el terreno de juego lo convierten, además, en una referencia para sus compañeros.

Su última gran actuación dejó una imagen incontestable de todo lo que puede ofrecer. En la ida de los octavos de final de la Champions League, Valverde firmó un hat-trick que dejó sin palabras al mundo del fútbol. No solo por la cifra, sino por la forma.

Actuó como mediocentro durante todo el encuentro, sosteniendo al equipo en la recuperación, compitiendo en los duelos y ofreciendo ayudas constantes en defensa. Pero, al mismo tiempo, apareció en zonas de ataque con la determinación y el instinto de un delantero para marcar tres goles de altísimo nivel.

Una exhibición que resume a la perfección su perfil: personalidad, despliegue, polivalencia y talento. Un futbolista total, capaz de influir en todas las fases del juego.

Ese es precisamente el escenario que persigue ahora Álvaro Arbeloa, con el respaldo y la motivación constante de Julio. Si Valverde mantiene este nivel, las opciones del Real Madrid de competir por todos los títulos crecen de forma considerable.

Un jugador clave

Su impacto en la medular resulta fundamental, pero su capacidad para llegar al área y finalizar con ambas piernas añade un recurso ofensivo de enorme valor para el equipo, uno que probablemente debería explotarse aún más.

Uno de los aspectos que queda por resolver es su encaje con Jude Bellingham, ya recuperado de su lesión. El inglés también tiene una marcada tendencia a incorporarse al ataque, por lo que el equilibrio entre ambos será una de las cuestiones tácticas más interesantes en este tramo decisivo del curso.

Por ahora, Arbeloa está logrando sacar rendimiento a varias piezas importantes de la plantilla. No solo con Valverde, sino también con futbolistas como Vinícius Júnior o Brahim Díaz, entre otros. Y con la fase definitiva de la temporada ya en marcha, el uruguayo sabe perfectamente qué exige este momento y cuál debe ser su papel para ayudar al equipo.

En el Real Madrid hay razones para mirar al futuro con optimismo. Con un Valverde inspirado, competitivo y comprometido, el equipo gana energía, jerarquía y capacidad para imponerse a cualquier rival.