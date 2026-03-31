Nico Williams se pasa al fútbol callejero y buscará en tres ciudades españolas al 'Rey del Barrio' junto a Red Bull

El fútbol, antes de jugarse en grandes estadios, fue una religión de barrio. Se jugaba en el asfalto, entre bloques de viviendas y bajo las luces de las farolas y una ley no escrita: el que gana, se queda.

Red Bull Rey del Barrio recupera esa esencia; el primer gran evento con el que la

marca aterriza en el universo futbolístico español para dar alas al talento que late en cada esquina.

Red Bull Rey del Barrio no es solo una competición, es una unión entre la cultura urbana y el fútbol más auténtico, rindiendo homenaje a las tradiciones de los barrios donde comienzan la mayoría de los sueños futbolísticos.

Surge de las conversaciones entre Nico Williams y su círculo más cercano. El hoy campeón de Europa con la Selección e ídolo del Athletic Club no olvida dónde se forjó su regate. De las canchas de Buztintxuri al cielo de Berlín, Nico es el vivo ejemplo de que la calle es el mejor laboratorio de talento.

"Ahí es donde la pasión empieza, donde el fútbol es puro y sin filtros. Con Red Bull Rey del Barrio queremos que esa cultura vuelva a ser la protagonista", afirma Williams.

La ley del 4vs4

Red Bull Rey del Barrio no es un torneo convencional: apuesta por un formato de juego rápido y fluido con formato Rey de la Pista. Con equipos 4vs4, sin porteros y premiando la habilidad técnica y la puntería, en partidos de 5 minutos donde el equipo que marca se mantiene en pista y avanza en el torneo.

Nico Williams y Red Bull buscan al 'Rey del Barrio'

Un juego que fluye y un árbitro reactivo, que interviene solo cuando es estrictamente necesario,

permitiendo que la intensidad de la calle sea la protagonista.

Madrid, Barcelona y Bilbao

La competición recorrerá tres ciudades icónicas del juego y con ADN futbolero innegable. La búsqueda del trono comenzará en Madrid el 8 y 9 de mayo, y se desplazará a Barcelona, el 15 y 16 de mayo.

El desenlace tendrá lugar en Errekalde, en Bilbao, el 28 y 29 de mayo: no solo acogerá la tercera y última clasificatoria del circuito, sino que será el escenario inmediato de la Gran Final Nacional.

Allí, los ocho mejores equipos seleccionados se batirán por el honor de ser los primeros campeones de Red Bull Rey del Barrio bajo la mirada atenta del propio Nico Williams desde el lugar que le vio crecer para coronar al primer equipo "Rey del Barrio", antes de su próxima gran cita internacional.

Más allá del balón, el evento será un crisol de la cultura de calle. Con la colaboración de figuras clave del underground, y actuaciones de música en directo, Red Bull Rey del Barrio busca sellar una alianza eterna entre el deporte y la identidad de los distritos que lo vieron nacer.

El barrio busca sus herederos y las inscripciones ya están abiertas en la web de Red Bull Rey del Barrio para todos aquellos que crean tener lo necesario para dominar el asfalto, donde las reglas las marca la calle.