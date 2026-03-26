El pueblo español donde Fermín desconecta en vacaciones: 2.000 habitantes, naturaleza y un legado minero

Fermín López está viviendo una gran etapa en el FC Barcelona. Con tan solo 22 años ya es un indicutible en el club blaugrana y también se ha establecido como fijo en cada convocatoria de Luis de la Fuente con la Selección.

El andaluz encontró un refugio en El Campillo, su pueblo natal de Huelva que no llega a los 2.000 habitantes y sin embargo, es un concentrado de historia y autenticidad. Las minas de Riotinto marcaron la vida de varias generaciones y dieron forma a un paisaje único: tierras rojizas como el hierro que aún tiñen el horizonte.

De hecho, sus primeros pasos en el CD El Campillo le llevaron al Recreativo de Huelva, y de ahí a La Masía blaugrana, donde debutó con el primer equipo en 2023 hasta donde ha llegado actualmente.

Apodado 'Fermín el pequeñin' por su baja estatura infantil, el jugador consiguió despuntar gracias a su coraje y a su capacidad goleadora que explotó en la final de los Juegos Olimpícos de París, que consiguió ganar España.

En las calles tranquilas del pueblo, el mediocentro sigue siendo 'el niño de José y Antonia', como lo conocen sus vecinos. Cuando regresa, no es raro verlo charlando con amigos de toda la vida o entrenando con los jóvenes de la escuela local. Personas que no logra ver de manera continuada por culpa de la lejanía.

Fermín López, jugador del FC Barcelona, se abraza con su abuela. Imagen cedida

El carácter minero del Campillo ha dejado una huella profunda en sus gentes: sencillez, esfuerzo y orgullo. Valores que también definen a Fermín sobre el césped. Su forma de vivir el fútbol parece extraída directamente de la tierra que lo vio crecer: resistencia, constancia y amor por el trabajo bien hecho.

A unos pocos kilómetros se encuentra el emblemático Paisaje Protegido de Río Tinto, un destino que atrae a curiosos de todo el mundo por su aspecto casi marciano. Pero para Fermín, no hay escenario más inspirador que su propio pueblo. Allí vuelve cada vez que necesita recargar energía, rodeado de los suyos y del silencio que sólo ofrecen las sierras onubenses.

El Campillo ya presume de su hijo más ilustre, y lo hace sin estridencias, como quien sabe que el verdadero valor está en mantener viva la esencia de un lugar y una historia que no se olvidan.