La Fiscalía contradice a LaLiga y considera que la protesta de 15 segundos de los futbolistas no fue una huelga ilegal

El pulso ha llegado a su fin. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda presentada por LaLiga contra la AFE por "huelga ilegal" a raíz de lo acontecido en la jornada 9, cuando los jugadores pararon durante los primeros 15 segundos de los partidos.

Unas imágenes que, por mucho que LaLiga intentó censurar al público, dieron la vuelta al mundo y resultaron clave para que el proyecto de llevar el Villarreal - Barça a Miami se viniera abajo.

Tebas denunció entonces a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) después de no llegar a un acuerdo entre ambas partes ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para determinar si aquella iniciativa se consideraba una huelga.

"En las circunstancias que pasó el parón, cuando ocurren esas cosas, si no nos ponemos de acuerdo, hace falta mediación. A ver si nos damos cuenta de que acudir a los tribunales es de civilizados", explicó el presidente de LaLiga antes de la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

La resolución de la Audiencia Nacional

Este miércoles, 25 de marzo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha considerado, en una sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que los acontecimientos demandados no supusieron un acto constitutivo del ejercicio del derecho fundamental de huelga, dada la brevedad de su duración y la ausencia real de cesación o alteración colectiva de la prestación de los servicios laborales propios de los futbolistas profesionales.

Así como apreciar que los hechos respondieron al ejercicio de la libertad sindical de AFE, y de la libertad de expresión de los futbolistas profesionales reconocida en el art. 39 del Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional; sin perjuicio de que se puedan reclamar, en su caso, posibles perjuicios a través de conflictos colectivos o individuales; pero no por tener la consideración de "huelga ilegal".

La protesta en el Getafe - Real Madrid por el partido de Miami. 15 segundos sin jugar y gritos de “Tebas vete ya”.



📺La imagen que nadie vio en televisión. pic.twitter.com/VkJhYKxILQ — Javier Gimeno (@JGGimeno) October 19, 2025

Y es que la jornada 9 de La Liga marcó un antes y un después en el fútbol español. Los jugadores estallaron contra la patronal y contra Javier Tebas, quien no solo hizo caso omiso a las protestas de quienes al fin y al cabo sustentan este deporte, sino que hizo lo posible ocultándolas de las retransmisiones televisivas.

Todos los clubes que conforman la Primera División permitieron a sus jugadores manifestarse ante una decisión que adulteraba la competición.

De hecho, hasta los propios jugadores del Barça tampoco jugaron los primeros segundos de aquel partido ante el Girona, evidenciando así que jugar en Miami fue una decisión del club sin haber contado con ellos.

En todos los partidos el modus operandi de la retransmisión de LaLiga fue el mismo: durante los 15 segundos de parón, la imagen mostraba un plano del estadio, un plano cenital o un plano alejado de los jugadores para que no se viera lo que estaba pasando mientras se mostraba un rótulo con la frase 'Compromiso por la paz'.

Los jugadores de todos los equipos de Primera y el sindicato pactaron dejar de jugar durante unos segundos para denunciar "la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga".

La AFE habló de "las permanentes negativas y propuestas quiméricas" por parte de la patronal, así como del rechazo total a "un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales", en referencia a los futbolistas.

La protesta de los futbolistas ha surgido como motivo del enfado y el hartazgo que existe porque las instituciones no cuenten con ellos. Especialmente en temas tan trascendentales como el llevar un partido de LaLiga fuera de España (el Villarreal-Barcelona está previsto que se juegue el 20 de diciembre en Miami), donde no se cumplirían varios puntos del convenio colectivo.