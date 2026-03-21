Ferland Mendy, futbolista: "Mi padre murió cuando tenía 11 años. Empecé a jugar en campos de tierra con porterías sin redes"

Ferland Mendy, con el balón en los pies durante el partido ante el Manchester City. Europa Press

Ferland Mendy lleva seis años vistiendo la camiseta del Real Madrid. El jugador francés sufrió una infancia muy dura marcada por el fallecimiento de su padre y una lesión en la cadera que casi provoca que no pudiese volver a caminar.

Sus padres son procedentes de Guinea y de Senegal, se crió en un barrio situado al noroeste de París donde dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol: "Detrás de mi casa había un campo de tierra, con porterías sin redes, y ahí fue donde empecé a jugar con los otros niños del barrio".

Despuntó desde pequeño y con tan solo nueve años fichó por el Paris Saint-Germain. Pero tan solo dos años después falleció su padre, siendo un verdadero mazazo para el jugador: "Fue muy duro y difícil volver a salir de ese bache".

Su padre era quien llevaba al jugador a los entrenamientos y a los partidos. Le enseñó muchas cosas y aún sigue en la mente de Mendy: "Por él, quiero llegar lo más lejos posible. Quiero demostrar que todo lo que hizo por mí no fue en vano".

Con 14 años, el francés desarrolló una artritis en la cadera por culpa de una infección. El médico que le atendió llegó a decirle que su carrera como jugador había terminado y se planteó una amputación.

Ferland Mendy se lesiona en la final de la Copa del Rey

El francés recordó cómo fue todo ese proceso: "Tuve que operarme, estuve mucho tiempo en el hospital y con una escayola dos o tres meses. Pero nunca me rendí". Durante toda esta etapa el jugador repetía la misma frase en su cabeza, que le ayudó en los momentos más duros: "Es imposible que no vuelva a caminar, que no vuelva a jugar al fútbol".

El gran pilar en la vida de Mendy es su madre, que sacó adelante a su familia tras el fallecimiento de su marido. El propio jugador es consciente de todo esto: "Verla trabajar tan duro después de perder a mi padre me dio una fuerza muy grande".

El sueño de Mendy de fichar por el club blanco se cumplió en 2020 y dedicó ese momento a su madre: "Ella sabe lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Estar en el Real Madrid es un regalo para ella, por todo lo que sufrió".

Actualmente el francés se ha vuelto a lesionar y no está teniendo una temporada con la regularidad que desearía. Pero el lateral ya sabe lo que es salir adelante en los momentos adversos y en esta ocasión volverá a conseguirlo.