Thierry Henry (48), exfutbolista, sobre su cambio físico: "Entreno duro con un chaleco de 10 kilos y como bien, sin nada azúcar"

Thierry Henry, en la conferencia sobre igualdad racial y de género en el fútbol europeo celebrada en el City Ground. Europa Press

Thierry Henry es una auténtica leyenda del fútbol. El exjugador de Mónaco, Juventus, Arsenal, Barça y New York RB, además de internacional con la selección francesa (campeón del Mundial 1998 y de la Eurocopa 2000), dedica hoy su tiempo a comentar partidos en la televisión londinense TNT Sports.

Reconocido como uno de los futbolistas más influyentes de finales de los 90 y comienzos de los 2000, Henry siempre fue considerado un jugador especial.

El francés alcanzó su mayor esplendor en el Barça. Llegó al Camp Nou en el verano de 2007 y se incorporó a un vestuario repleto de estrellas como Messi, Eto'o, Iniesta, Xavi o Puyol. Incluso Leo reconocía que estaba frente a un futbolista de gran talla.

Hace años, el argentino confesó su admiración por el exdelantero: "El primer día que entró en el vestuario no me atrevía a mirarle a la cara. Sabía todo lo que había hecho en Inglaterra. Era una estrella. Tenía una imagen de él hecha y, de repente, estábamos en el mismo equipo", recordó Messi. Henry disputó un total de 121 encuentros con el conjunto azulgrana entre 2007 y 2010.

Desde que colgó las botas en 2014, Henry se ha convertido en un ejemplo de constancia y disciplina. Continúa cuidando su físico en el gimnasio junto a su entrenador personal.

Henry celebra un gol contra el Real Madrid. ARSENAL

Este fin de semana, en un momento de ocio, compartió en sus redes una serie de vídeos y fotos de sus entrenamientos. A sus 48 años, también ha mostrado interés por otros deportes como el baloncesto y el tenis, aunque únicamente de manera recreativa.

"Sesión de una hora junto a mi cómplice. Y un chaleco de 10 kilos encima. Trabaja duro, come bien y sin consumir azúcar", escribió en su publicación de Instagram.

Henry ha destacado que mantiene un cuidado extremo de su cuerpo tras dejar el fútbol y que su objetivo es conservarlo en perfecto estado. En las imágenes se aprecia su abdomen definido y un tren superior bien trabajado, mientras que sus piernas se mantienen tonificadas, tal como cabría esperar de un atleta de su nivel.

En lo que respecta a las redes sociales, Henry mantiene un perfil activo y cercano con sus seguidores, compartiendo tanto entrenamientos como momentos de ocio y reflexiones sobre el deporte.

Frecuentemente publica recuerdos de su carrera, conversaciones con excompañeros y consejos sobre salud y ejercicio, demostrando que, aunque retirado, continúa siendo una figura influyente dentro y fuera del terreno de juego.