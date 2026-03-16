Álvaro Arbeloa, antes de jugar contra el City: "¿Vacas sagradas? Los que juegan se han ganado los minutos en el campo"

Con la tranquilidad que ofrece el 3-0 conseguido en el partido de ida pero sin relajarse lo más mínimo, Álvaro Arbeloa compareció este lunes en rueda de prensa para hablar en la previa del encuentro de vuelta ante el Manchester City.

El técnico salmantino descartó que hubiera vacas sagradas en el equipo, y que los futbolistas que tienen minutos sobre el campo es porque se lo ganan gracias a sus actuaciones y actitud.

Además, descartó a Bellingham para el partido de mañana, mientras que ocultó las cartas con Kylian Mbappé, del que no quiso dar pistas sobre su estado de forma.

La actitud

No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar el partido. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana.

Vuelve Mbappé

Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien de la plantilla del Real Madrid. Estoy feliz de que sin tener al mejor del mundo la gente hable bien de cómo está el equipo.

La forma de Mbappé y Bellingham

Bellingham ha sido él quien ha querido venir con sus compañeros para estar con el equipo, pero no estará mañana. Estoy muy feliz de verle más cerca y de sentirle. Es un jugador que va a ser uno de los líderes y ya lo es. Es muy importante que esté aquí con nosotros. Mbappé ya está disponible, así que mañana veréis.

La preparación mental

Creo que somos muy conscientes de la dificultad del partido, de los jugadores que tenemos enfrente, del entrenador, el estadio en el que estamos. Si queremos ganar el partido, que es el objetivo, tenemos que dar nuestro mejor nivel como en la ida, incluso todavía más.

El planteamiento con Mbappé

Kylian nos da cualidades diferentes a las que nos pueden dar otros jugadores como Brahim, pero si algo tiene es que es un jugador muy inteligente, y mira que tiene cualidades. Es un jugador capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival, así que estoy deseando tenerlo en el campo y poder disfrutar de él y de sus goles.

Mbappé, durante un partido con el Real Madrid. EUROPA PRESS

Las vacas sagradas

No he sentido que haya vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinicius o Tchouaméni, que se han ganado sus minutos en el campo. Para mí no hay vacas sagradas, o se lo ganan ellos, el ser vacas sagradas. Están dando un rendimiento fuera de toda duda. Lo que están haciendo los chavales de la cantera es de un altísimo nivel, están jugando realmente bien que es lo que saben hacer aparte de tener una gran identidad.

Son chicos con muchísimas condiciones que están aportando mucho. Cuando se recuperen jugadores voy a tener muchas más opciones, pero con tantos partidos y jugadores ojalá seamos capaces de saber tener siempre a los once más adecuados dentro del terreno de juego.

Se juega la temporada que viene

No es lo último que me preocupa ahora mismo, pero ni lo pienso. Sólo me ocupa el partido de mañana, que los jugadores rindan como en los últimos partidos, que el madridismo esté ilusionado como creo que está ahora. El tiempo que esté en esta silla ni me preocupa, estoy entrenando como si llevase entrenando quince años y me quedasen otros quince.

Arbeloa abrazando a Thiago Pitarch Reuters

El descanso del City

Creo que lo ha explicado bien. No es algo nuevo para ellos y les ha salido bien. No seré yo el osado que quiera darle consejos a Guardiola. Es un equipo que puede jugar con los ojos cerrados, no creo que entrenen hoy o no vaya a cambiar mucho el resultado de mañana.

El rol de Valverde

Puede jugar en cualquier posición y juega bien en todos los lados. Está a su mejor nivel, está marcando y siente esa libertad de movimientos. Cuando vuelvan Jude o Kylian hay que seguir con esta versión de Fede.