Los planes de Apollo en el Atleti: poder absoluto para Alemany, un perfil bajo con Simeone y David Villa como consejero

El pasado noviembre salió a la luz la inversión de Apollo Sports Capital en el Atlético de Madrid. La compañía llegó a un acuerdo con el club para convertirse en accionista mayoritario con el 55% de las acciones de la entidad. La operación se cerrará en torno a los 2.500 millones de euros

Este jueves se celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el estadio de los rojiblancos, el Riyadh Air Metropolitano. En ella se aprobó la entrada de Apollo y se formó el nuevo consejo de Administración con la presncia del exjugador del Atlético David Villa.

Sin embargo, la transición no provocará grandes cambios en la gestión del club ya que Miguel Ángel Gil, consejero delegado, y Enrique Cerezo, presidente del club, seguirán al frente de la representación del club y no se verá afectado su poder de decisión.

El principal cambio que ya ha aportado el accionista estadounidense es la llegada de Mateu Alemany, uno de los mejores directores de fútbol actualmente que destacó en su etapa en el Barça. El mallorquín ya ha hecho cambios en el equipo con fichajes, con la llegada de Lookman o la salida de Gallagher en enero.

El director va a tener todo el poder para seguir haciendo los cambios deportivos que considere oportunos para conseguir llevar a lo más alto al Atlético de Madrid, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

Simeone entra en los planes

Diego Pablo Simeone lleva más de 14 años en el banquillo del Atlético de Madrid. Aunque en varias ocasiones se ha rumoreado su salida, el argentino se ha mantenido en su puesto y ha conseguido títulos muy importantes para el club.

Simeone se abre de brazos en el partido contra el Barça. REUTERS

Con la entrada de Apollo, la figura del entrenador se podía ver desplazada pero no va a ser así. El accionista no quiere cambiar todo y su plan es mantener los pilares del club, y eso pasa por la continuidad en el puesto de Simeone que tiene contrato hasta 2027.

Sin embargo las exigencias van a ser más elevadas, por todo el dinero que se va a invertir, y el plan es ganar más títulos y no tener años en blanco como se están teniendo en las últimas temporadas.

Competir en el mercado de fichajes

La inversión que se va a realizar va a ser de decenas de millones de euros, inicialmente 100. Este dinero va a permitir que el conjunto rojiblanco pueda competir en el mercado por los mejores jugadores y entrar en la puja junto a los clubes más grandes de Europa.

Pese a la mejora económica del club, que le ha permitido fichar jugadores como Julián Álvarez, el equipo no podía pujar por varios jugadores de ese nivel, viéndose obligado a elegir a un futbolista e ir a por opciones menos caras en otros casos.

Además, de esta manera el Atlético no se va a ver obligado a vender por obligación si quiere fichar, como sí que ha tenido que hacer en pasados mercados de fichajes. Un freno a la pérdida jugadores que aportaban un amplio fondo de armario, que es más que necesario por la cantidad de partidos que se juegan en una temporada.

Las mejoras extradeportivas

El Atlético de Madrid es un club que está tratando de mejorar no solo en el aspecto deportivo sino también en lo extradeportivo.

El caso más evidente fue el traslado del estadio, cambiándose del Vicente Calderón al Metropolitano en 2017. Además, se está construyendo una ciudad deportiva a las afueras del estadio de San Blas que va a hacer que suba el valor del club.

De este modo se ha conseguido que más marcas se sientan atraídas por este proyecto y no solo por el deportivo, aunque este también se ha elevado de manera evidente. Un claro ejemplo de esto es que el Metropolitano será la sede de la final de la Champions en 2027.

Sumando este tipo de mejoras y la incorporación de Apollo, el club rojiblanco dará un paso al frente para tratar de colocarse como uno de los equipos más relevantes de Europa y del mundo. Todo esto comenzando con esa inversión de 100 millones de euros. Arranca una nueva era en el Atleti.