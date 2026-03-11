Dabiz Muñoz, chef, sobre el desayuno favorito de Giuliano Simeone: "La tortilla francesa se mejora mezclando estos quesos"

El desayuno favorito de Giuliano Simeone es la tortilla francesa con queso EE

Total: 15 min

Comensales: 1

El extremo del Atlético de Madrid se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada gracias a un físico que sorprende a sus compañeros. Koke bromeaba hace unas semanas asegurando que Giuliano "sigue la dieta de Llorente", en referencia al estricto plan nutricional del lateral.

Lo cierto es que el propio futbolista ha confesado que su desayuno diario es una tortilla con queso de dos huevos, un plato tan simple como efectivo para arrancar la mañana.

Esa tortilla conecta con una de las recetas más virales del panorama gastronómico español: la tortilla francesa con queso de Dabiz Muñoz, a la que el chef de DiverXo bautizó como "tortilla Tim Burton" y definió como la mejor del mundo.

La tortilla de tres estrellas Michelin

En la versión de Dabiz Muñoz, el chef demuestra que una tortilla francesa puede ser alta cocina sin complicarse. Su receta parte de tres huevos de corral, queso mozzarella y cheddar rallados, mantequilla, sal y pimienta.

Giuliano Simeone y Koke celebrando en el Camp Nou EFE

El resultado es una tortilla compacta por fuera y cremosa por dentro, con el queso fundido formando un núcleo jugoso.

El truco está en batir los huevos con sal y pimienta, fundir la mantequilla a fuego medio y, en cuanto se vierte el huevo, remover con energía usando el envés de un tenedor hasta obtener una textura de mousse antes de dejar que cuaje.

Ingredientes Huevos de corral, 3 ud

Queso mozzarella rallado, 40 g

Queso cheddar rallado, 30 g

Mantequilla, una nuez

Sal, al gusto ​

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Cascar los tres huevos en un bol, añadir sal y pimienta y batir bien hasta que la mezcla quede homogénea y ligeramente espumosa. Paso 2 Poner una sartén antiadherente a fuego medio y derretir una nuez de mantequilla, repartiéndola por toda la superficie. Paso 3 Verter los huevos batidos y remover de forma enérgica con el envés de un tenedor, haciendo movimientos circulares rápidos, hasta que la mezcla adquiera consistencia cremosa. Bajar el fuego al mínimo. Paso 4 Repartir el queso mozzarella y el cheddar en el centro de la tortilla y plegar un lado hacia dentro. Dar unos golpecitos suaves al mango de la sartén para que el otro extremo se levante y cerrar la tortilla como un sobre. Paso 5 Dejar que se cocine un minuto más con el fuego bajo para que el queso se funda sin que el huevo se reseque. Pasar al plato y servir de inmediato.

El desayuno de un futbolista con truco de alta cocina

La tortilla que Giuliano prepara cada mañana comparte esencia con la de Dabiz Muñoz: huevo fresco, queso fundido y poco más. Lo que cambia es la técnica, ese batido enérgico y el control del fuego que transforman un desayuno rápido en un bocado jugoso.

Tres huevos de corral aportan alrededor de 18 gramos de proteína de alto valor biológico, mientras que el queso suma calcio y grasas que mantienen la saciedad.

Un arranque de día lógico para un extremo que necesita explosividad y resistencia, y que ha hecho de la alimentación uno de los pilares de su irrupción en la élite.