Loleta, chef, sobre el plato favorito de Griezmann: "Los nachos se mejoran con carne especiada y 200 g de queso"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 4

Antoine Griezmann es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Pese a ser francés, el delantero ya se ha mostrado un apasionado de la cultura de diferentes países. Es habitual verle con un mate en la mano antes de los partidos por ejemplo.

De hecho, en varias entrevistas el francés ha reconocido que su plato favorito son los nachos con carne y queso, a la par que la tortilla de patata, mítica comida en la gastronomía española.

Este gusto por el plato mexicano puede venir por su excompañero Carlos Vela, que coincidieron durante varias temporadas en la Real Sociedad y se han mostrado juntos en las redes sociales en varias ocasiones, dejando clara su relación de amistad.

El francés está en busca de ganar otro título más con el conjunto rojiblanco pero, nada de lo que ha conseguido en su carrera hubiese sido posible sin un gran ciudado de su físico, comenzando con la alimentación.

Los nachos mexicanos

Lola Bernabé, más conocida como Loleta, es la presentadora del programa 'Verano Fácil' en Canal Cocina. En 2013 fue galardonada con el premio Bloguera de Oro de Canal Cocina, premio que la hizo despegar en el mundo de la gastronomía.

La receta de los nachos no requiere de una gran habilidad culinaria pero es un gran plato para poder compartir con las personas que quieras.

Ingredientes 500 g de carne picada de ternera

1 cebolla

1 cucharadita de pimentón

1/2 cucharadita de chile en polvo

1 cuharadita de comino en polvo

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de cebolla en polvo

1/2 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de aceite de oliva

2 cucharadas de pasta de tomate o tomate concentrado

100 ml de caldo de pollo

1 bolsa grande de nachos naturales

200 g de queso rallado para fundir Paso 1 Mezcla la carne picada con todas las especias en un bol grande y déjala reposar 5 minutos. Paso 2 Pica la cebolla y ponla en una sartén a fuego medio hasta que esté pochada. Paso 3 Añade la carne y dora unos 5 minutos aproximadamente. Paso 4 Incorpora el tomate y el caldo y cocina a fuego bajo hasta que se evapore casi todo. Paso 5 Mientras, ve calentando el horno a 200º. Paso 6 Pon en una fuente 3 capas de la siguiente manera: Nachos, carne y queso Paso 7 Hornea entre 5-8 minutos hasta que el queso burbujee y esté dorado Paso 8 Saca los nachos y ya está listos para servir, los puedes acompañar con guacamole o pico de gallo.

Los nachos con carne son un plato que ofrece proteínas clave para apoyar el desarrollo muscular. Además, aportan calcio gracias al queso que es clave para la salud de los huesos y el hierro que contiene la propia carne ayuda en el transporte de oxígeno en la sangre.

Sin embargo, no se debe abusar de este plato ya que consumirlo de manera frecuente puede elevar el colesterol y la presión arterial. incrementando así el riesgo de enfermedades cardiovaculares.

La comida, cuando no se toma con una cierta moderación, deja de ser favorable. Pero los nachos, consunidos con cabeza, tiene muchos beneficios para el cuerpo humano.