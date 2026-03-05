El palo de Arbeloa por la crítica contra Huijsen y Mastantuono: "Me recuerda a lo que se decía de Vinicius cuando llegó"

Álvaro Arbeloa compareció este jueves en la previa del partido ante el Celta en Balaídos con un doble objetivo: pasar página de las dos derrotas consecutivas en Liga y defender con contundencia a los jugadores más jóvenes de su plantilla.

El técnico del Real Madrid cargó contra quienes cuestionan a Huijsen y Mastantuono, trazó un paralelismo con las críticas que recibió Vinicius al llegar al club y pidió paciencia a una afición que, según él, debe entender lo que significa desarrollar talento en el máximo nivel competitivo.

La defensa de los dos jóvenes fue el momento más incisivo de la rueda de prensa. "Con Huijsen y con Mastantuono soy muy claro. El Juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Franco; y Huijsen, que es internacional, podría estar jugando en el Castilla por edad. Recuerdo lo que se decía de Vinicius cuando vino y ahora mira. Yo voy a tener paciencia con este tipo de jugadores", expresó Arbeloa.

El técnico fue más allá y apeló a la comprensión de la afición. "Jugar en el Madrid no es hacerlo en cualquier equipo del mundo y están haciendo muy buen trabajo. Tienen toda mi confianza y serán muy importantes. Me encantaría que los aficionados entendieran lo que es cada jugador, exigirles trabajo y esfuerzo y animarles si se equivocan, porque se equivocarán. Nos esperan grandes noches con ellos".

Respecto a las dos derrotas consecutivas ligueras que han agitado el entorno del club, Arbeloa optó por un discurso de página pasada y foco absoluto en el presente.

Huijsen se lamenta durante un partido con el Real Madrid EFE

"En un equipo como el Real Madrid, la derrota siempre es difícil de gestionar. Pero ahora mismo en lo único en lo que pensamos es en el partido de mañana. Somos conscientes del nivel que debemos dar si queremos vencer. Dependerá de nuestro nivel; seguridad y confianza. El pasado no existe, sólo pensamos en Balaídos", señaló.

Cuando se le preguntó por el bajón en el juego, el técnico fue honesto pero firme en su confianza. "Aquí lo importante es el ganar; no importa nada más. Claro que podría explicar algo, pero no serviría de mucho. Soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, que hay una gran plantilla. Pero yo tengo la misma confianza en nuestras posibilidades. Hasta el último día que esté aquí, voy a trabajar para que así sea".

Las once bajas con las que podría afrontar el desplazamiento a Vigo no parecen preocupar en exceso a Arbeloa, que tiró de humor y de orgullo madridista.

"¡Me lo ponen más fácil, porque tengo que pensar menos! Confianza. Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusas y debemos crecernos en las adversidades. Cuando vas 3-0, es muy fácil ponerse esta camiseta, ser un gran profesional. Pero donde se nos tiene que ver es ahora", afirmó.

Arbeloa, en la sala de prensa de Valdebebas EFE

Sobre la situación de Brahim, que acumula menos minutos de los esperados, Arbeloa asumió toda la responsabilidad. "No ha pasado nada. Seguramente está jugando menos de lo que merece, y el responsable soy yo. No hace falta hablar de sus cualidades. Seguro que puedo sacarle mayor partido de lo que estoy haciendo. Está en el deber mío. Tiene capacidades para dar más de lo que está dando".

En cuanto a las lesiones de Mbappé y Bellingham, que siguen sus tratamientos fuera de Madrid, Arbeloa quiso transmitir calma. "Todo lo referente a las lesiones de Bellingham y Mbappé están perfectamente organizados por los departamentos médicos y de preparación física del Real Madrid. Han estado en Londres y en París. Todo está supervisado por el Real Madrid", confirmó.

El técnico también identificó el principal obstáculo que ha encontrado en su etapa: la falta de tiempo para entrenar. "El problema principal, que no es fácil, es el tiempo para trabajar todo lo que nos gustaría. De 50 días hemos tenido más partidos que entrenamientos para trabajar. El acoplamiento de los jugadores a lo que pedimos es lo que está saliendo y tenemos que tener mayor regularidad en el rendimiento", explicó.