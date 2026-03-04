Karlos Arguiñano, chef, sobre el plato favorito de Alcaraz: "El pollo al horno se mejora con el zumo de un limón"

0 votos

Total: 1 h 15 min

Comensales: 4

Carlos Alcaraz tiene claro que la comida de su madre es su favorita y así lo dijo en el documental sobre su carrera. El tenista está muy ligado a su tierra y a su familia, cada vez que termina un torneo vuelve a España, en concreto, a Murcia.

El pollo al horno es uno de los platos favoritos del murciano. Un plato que disfruta con toda su familia y que elabora su madre, Virgilia Garfia. Una receta tradicional que está al alcance de las familias y cuya elaboración no es muy compleja.

Este plato es una opción culinaria que equilibra salud y sabor. Como se cocina con su propio jugo, requiere menos grasas añadidas, lo que ayuda a mantener un peso saludable y cuida el corazón.

Además, es una fuente de proteínas con un alto valor para el cuerpo humano, las cuales son esenciales para la reparación muscular. Clave para los deportistas de alto nivel que tienen que hacer grandes esfuerzos físicos en un espacio de tiempo breve, por lo que necesitan reponer fuerzas rápido.

El pollo de Arguiñano

Karlos Arguiñano es un chef vasco que lleva años en la industria gastronómica y se ha convertido en uno de los cocineros más conocidos de España. Tiene un programa de televisión llamado 'Cocina abierta con Arguiñano' y en él hace varias recetas.

Entre estas, se encuentra la del pollo al horno, el chef explica la receta con humor, como suele ser habitual en él.

Ingredientes 1 pollo entero

2 patatas

2 cebolletas

1 limón

8 dientes de ajo

Agua

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Tomillo

3 ramas de romero

2 manzanas Paso 1 Precalienta el horno a 180º. Mientras, limpia el pollo retirando el exceso de grasa y las plumas. Paso 2 Mezcla en un bol la pimienta negra y la sal (al gusto) con 2 cucharadas de aceite y el zumo de limón. Remueve bien hasta que este todo integrado y úntalo por todo el pollo. No tires el resto de mezcla, servirá para preparar la cama del plato Paso 3 Corta las cebolletas en juliana y las patatas en rodajas de un centímetro. Corta también las manzanas en rodajas finas. Sazona y salpimienta todo con la mezcla que te ha sobrado. Paso 4 Unta aceite en una bandeja de horno y coloca los trozos de cebolleta, manzana y patata por encima. Paso 5 Remueve bien todo para que quede bien sazonado y haz un hueco en el centro para introducir el pollo. Mete también 2 ramas de romero, un poco de tomillo y los dientes de ajo aplastados. Paso 6 Riega con agua (en poca cantidad) e introduce la bandeja en el horno durante 45-55 minutos aproximadamente Paso 7 A mitad de cocinado debes remover la guarnición para que no se quede pegada ni se queme Paso 8 Sirve el pollo asado con su guarnición. y con más romero y/o tomillo

El éxito de Alcaraz pasa por ser disciplinado con la comida. El murciano ha conseguido ser el tenista más joven que ha levantado los cuatro Grand Slams. Aunque como explica el tenista en su documental, no todo debe ser estricto, él quiere ganar a su manera y lo está consiguiendo.