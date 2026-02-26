Padre de Pedri, futbolista del Barcelona: "Lo de mi hijo no se puede explicar, al principio te pellizcas porque no te lo crees"

Pedri y su padre el día de su renovación con el Barcelona FC Barcelona

Pedri se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Con tan solo 23 años ha conseguido ser una pieza clave para el FC Barcelona y para la Selección Española.

La pasión por el fútbol viene de su padre, Fernando González, que es el Presidente de la Peña Barcelonista de Tegueste, un pequeño municipio de Tenerife, y que concedió una entrevista a Radio Marca Tenerife.

Fernando reconoció en dicha entrevista que su padre, el abuelo de Pedri: "Tenía la ilusión de fundar una peña del Barcelona". Además, comentaba que cuando nació, el equipo no estaba en su mejor momento: "Cuando yo nací el Barcelona ganaba poco. Todo el mundo vacilaba mucho a mi padre y toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso".

Pedri celebra un gol con el FC Barcelona Reuters

Lo que ambos no esperaban es que Pedri llegase a donde está ahora: "Pagaría dinero para que mi padre hubiera visto todo esto". Una situación que es completamente inesperada y que llegó tras la llamada del Barcelona al canario en 2019, como el propio Fernando recalcó: "Lo de mi hijo no se puede explicar, al principio te pellizcas porque no te lo crees".

Aunque como en todo futbolista, el canario ha tenido altibajos, provocados principalmente por las lesiones que ha sufrido, su padre tiene claro que ese momento ya ha pasado: "Ahora está muy bien, las lesiones ya han pasado, tiene la mente libre y le veo muy contento".

Durante este tiempo de lesiones, llegaron los momentos más duros para el jugador, pero su padre tuvo la solución para esos momentos: "Hay que tener mucho cuidado y mantener la cabeza limpia, cuando las cosas van bien todo el mundo te baila el aceite y cuando te van mal te machacan".

Además, añadía que: "Lo que tienes que hacer es no creerte las cosas buenas y no darle importancia a los que te machacan". Las lesiones fueron un momento duro pero Pedri, ha conseguido recuperarse y lograr un gran nivel.

Y así de claro lo tiene Fernando: "Lo peor del deporte son las lesiones, afortunadamente Pedri ahora está muy bien y se ha conseguido recuperar de las lesiones que ha tenido, al principio hizo un esfuerzo enorme".

Las peticiones para el futuro de su hijo son claras: "Simplemente queremos que no se lesione, que siga bien, que a nivel colectivo ganen todo lo que puedan y después los premios individuales, si tienen que venir, vendrán".