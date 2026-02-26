Messi, 5 años lejos del Barça y en medio de la batalla electoral: una lona sin su permiso y el discurso endurecido de Laporta

Lionel Messi lleva ya cinco años lejos del FC Barcelona, pero su figura domina como nunca el debate en el club a las puertas de unas nuevas elecciones presidenciales fijadas para el 15 de marzo.

Convertido en un símbolo sentimental y político a la vez, el argentino se ha transformado en el gran argumento de campaña de la oposición a Joan Laporta y en el punto más delicado del balance del presidente saliente.

Todo ello con Messi instalado en el Inter de Miami, centrado en su temporada en la MLS y decidido, por ahora, a mantener un escrupuloso silencio mientras en Barcelona se invoca su nombre a diario.

El detonante visual de esta precampaña ha sido la lona gigante que el precandidato Marc Ciria colgó en pleno cruce entre Aribau y Travessera de Gràcia, en el corazón de la ciudad.

En ella aparece la silueta inconfundible de Messi mostrando su camiseta con el '10' en el Bernabéu junto a un mensaje en catalán que apela al deseo de volver a verle con la camiseta azulgrana, un guiño directo a la pancarta que Laporta instaló cerca del estadio del Real Madrid en 2021.

Ciria, líder del Moviment 42, admite que no ha pedido permiso al jugador y presenta la acción como un homenaje popular, financiado por socios y acompañada de una campaña digital que anima a enviar vídeos para pedir el regreso del argentino.

Su proyecto electoral coloca a Messi en el centro: defiende que el '10' generaba más de lo que cobraba y propone su retorno como futbolista y como figura estratégica en la estructura económica del club.

La pancarta con la figura de Messi colgada en Barcelona por la candidatura de Marc Ciria EFE

Esta ofensiva ha reabierto la herida que rodea la marcha de Messi en 2021 y ha obligado a Joan Laporta a endurecer su discurso.

El presidente saliente, que llegó al cargo hace cinco años con la promesa de renovar al capitán, ha acabado reconociendo en plena campaña que la relación entre ambos "ya no es lo que era" y que está "perjudicada".

Como ejemplo, relató un episodio de la gala del Balón de Oro de 2023 en el que, según su versión, Messi evitó saludarle cuando se acercó a él, un gesto que Laporta ha calificado como uno de los momentos más dolorosos de su mandato.

En paralelo, Laporta se ha esforzado en justificar de nuevo la decisión que provocó la salida de Messi, insistiendo en que el club no podía asumir el acuerdo con el fondo CVC y que la entidad debía prevalecer sobre cualquier nombre propio.

Para compensar en el terreno simbólico, ha prometido homenajes de gran calado una vez reabierto el nuevo Camp Nou, incluida una estatua junto a las de Cruyff y Kubala y un partido de despedida con el estadio lleno.

Pero el relato de la reconciliación se ha complicado con la visita nocturna de Messi al estadio en obras en noviembre, realizada sin aviso a la directiva y difundida únicamente a través de las redes del propio jugador, donde escribió que había vuelto a un lugar que echaba de menos "con el alma".

Ese gesto, a espaldas del palco, reforzó la percepción de que el vínculo personal está roto y ha dejado a Laporta a la defensiva en el terreno emocional.

El 'Proyecto Messi' de Font

Quien ha decidido aprovechar ese flanco es Víctor Font, segundo en las elecciones de 2021 y ahora precandidato con una propuesta estructurada alrededor de Messi.

Font ha presentado un 'Proyecto Messi' con tres patas: institucional, deportiva y comercial, con la idea de que el argentino vuelva a integrarse en el club de forma ordenada y estable.

En el plano institucional plantea nombrarle presidente de honor, una figura que exigiría un cambio estatutario y el aval de la asamblea de socios, y lo justifica en la capacidad de Messi para representar los valores que el Barça quiere proyectar al mundo.

En el terreno deportivo, Font apuesta por que Messi se retire como jugador del FC Barcelona, sobre el césped del Camp Nou y vestido de corto, una despedida que el argentino nunca tuvo.

Víctor Font, en el acto de presentación de su 'Proyecto Messi' con 'Nosaltres' Oriol Solé Vicente Crónica Global

Su idea es que, una vez completada la etapa en la MLS y el Mundial de 2026, se estudie con el propio futbolista la fórmula exacta de ese regreso, sin imponerle un rol concreto de antemano.

A nivel económico, Font ha revelado que ya en 2023 trasladó a la familia Messi un esquema de colaboración que incluye un acuerdo entre Inter Miami y Barça, convencido de que la marca del '10' sigue siendo un activo capaz de generar ingresos relevantes para el club.

El discurso de Font no se queda en las propuestas: también apunta directamente a Laporta. El precandidato sostiene que la salida de Messi fue "uno de los mayores errores" de la historia reciente del club y que la improvisación de la actual junta fue decisiva para que el argentino no continuara en 2021.

Después de que Laporta haya admitido públicamente la fractura en la relación, Font ha dado un paso más al afirmar que "Messi no volverá al club con Laporta de presidente", ligando la reconciliación del Barça con su ídolo a un cambio en la cúpula.

Vilajoana, al margen

En un registro distinto se sitúa Xavier Vilajoana, exdirectivo y el precandidato que más se ha desmarcado del uso de Messi como reclamo electoral.

En una entrevista radiofónica calificó de "error mayúsculo" utilizar la figura del argentino como herramienta de campaña y criticó abiertamente la tendencia a convertirle en cartel electoral.

Asegura que conserva el número de teléfono de Messi, pero considera "absurdo" emplearlo con fines partidistas y prefiere centrar su mensaje en la gestión deportiva diaria, la cantera y especialmente el fútbol femenino, donde avisó de que el club no se puede permitir "un Messi" perdido por mala gestión.

Xavier Vilajoana, precandidato a la presidencia del FC Barcelona.

Pese a esa distancia discursiva, Vilajoana también ha aprovechado la visita nocturna al Camp Nou para señalar a Laporta, prometiendo que si él fuera presidente "si Messi quiere volver, no tendrá que hacerlo de noche ni a escondidas", afirmó a EL ESPAÑOL.

El exdirectivo subraya que el argentino "no se entiende sin el Barça ni el Barça sin Messi" y da por hecho que no habría dificultades para un reencuentro institucional con cualquier presidente distinto al actual. Así, aunque renuncia a explotar su imagen en carteles, sí utiliza el desencuentro entre el jugador y Laporta como prueba de una gestión sentimental fallida.

Messi no votará

Mientras los precandidatos se disputan la herencia emocional de Messi, el propio futbolista permanece al margen.

Su agenda está marcada por la MLS y el objetivo de llegar en buenas condiciones al Mundial con Argentina, y en el día de las elecciones el Inter Miami jugará en Charlotte, lo que impide cualquier gesto simbólico como el voto presencial de 2021.

No ha habido reuniones conocidas con ninguna candidatura, y en el entorno del jugador se remarca la voluntad de no entrar en campaña salvo que se produzca una referencia personal que obligue a tomar la palabra.

El calendario electoral aprieta: los precandidatos tienen hasta el 2 de marzo para presentar las firmas necesarias y convertirse en candidatos oficiales, y el 15 de marzo más de cien mil socios están llamados a elegir presidente.

En ese margen, Messi seguirá siendo el gran ausente presente: una figura que no participa pero condiciona el debate, un futbolista que no votará pero al que todos quieren seducir.

Cinco años después de su adiós entre lágrimas, el club sigue sin resolver cómo cerrar su historia con él, y las urnas decidirán qué proyecto tiene más credibilidad para lograrlo.