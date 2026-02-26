La Fiscalía pide un año de cárcel para el aficionado del Real Oviedo que propinó insultos racistas a Kylian Mbappé

La Fiscalía ha pedido un año de cárcel y una multa de 2.800 euros para el aficionado que insultó de manera racista al delantero del Madrid, Kylian Mbappé. Los sucesos ocurrieron el pasado 24 de agosto, cuando el francés metió uno de los dos goles que hizo en ese partido.

Era la segunda jornada de La Liga y, pese a que el conjunto blanco logró imponerse por tres goles a cero, el resultado pasó a un segundo plano por culpa de los insultos y las malas conductas.

El aficionado estaba afectado por el consumo de bebidas alcohólicas y es por eso que se reconoce el atenuante de responsabilidad criminal de embriaguez. También, se solicita que se sumen 2.000 euros a la multa y se indemnice al jugador de esta manera por daños morales.

Todo este suceso ocurrió en el minuto 37 y fue recogido por las cámaras de un programa de televisión, el cual difundió las imágenes en las redes sociales y estas superaron en pocas horas las 300.000 visualizaciones.

Estas imágenes fueron las que sirvieron a la Policía para poder identificar al aficionado. En estas se veía de manera clara cómo realizó movimientos y sonidos imitando a un mono.

Tras la detención, fue llevado a declarar en sede policial y después fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo para que este tome las medidas oportunas.

Este episodio no es aislado, en el mundo del fútbol ya ha habido varios jugadores que han sufrido este tipo de insultos e improperios. El caso de Vinicius con Prestianni es el más reciente.

No es la primera vez que ocurren estos actos en el campo del Oviedo, esta misma temporada se ha detectado otro insulto racista. Esta vez fue a Rasford, futbolista del FC Barcelona, al que un aficionado llamó "negrata".

El responsable también ha sido identificado y está a la espera de que la Justicia decida las pertinentes sanciones que va a tener que sufrir. Pero el espectador que profirió los insultos a Mbappé está esperando a la fecha de la resolución del juicio.