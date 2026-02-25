Courtois (33), futbolista del Real Madrid, sobre sus inversiones: "Junto a Djokovic, vamos a llevar al Le Mans a nuevas cotas"

El portero del Real Madrid se lanza a la inversión en el mundo del fútbol y entra como accionista en un modesto club francés: Le Mans. Este equipo está jugando ahora en la Ligue 2 y tiene un gran proyecto para poder ascender a la Ligue 1.

Actualmente el equipo va quinto en la clasificación, pero a tan solo tres puntos del tercer clasificado. Aún tiene opciones de cumplir el objetivo y ascender, pudiendo de esta manera competir con equipos de mayor nivel como el PSG o el Mónaco.

El belga pasa a ser accionista minoritario, donde se encuentra también como asociado el tenista serbio Djokovic, que invirtió en el equipo en agosto de 2025, y dos expílotos de Fórmula 1: Felipe Massa y Kevin Magnussen.

No es casualidad que haya dos expilotos, la ciudad Le Mans es famosa por su carrera de resistencia de 24 horas, la cual se celebra cada año en el mes de junio. El motor también ha interesado al portero belga, que tiene su propio equipo en Fórmula 4 y lleva también su nombre en un equipo que participó en el Rally Dakar.

La llegada de Courtois al equipo llega a través de la sociedad de inversiones de la que es cofundador 'NxtPlay'. Junto a la llegada del belga, se ha unido el fondo de capital brasileño 'Outfield', que está predispuesto a convertirse en el accionista mayoritario del club francés.

Courtois posando con la camiseta de su nuevo equipo Le Mans Redes Sociales

El jugador del Real Madrid mandó un mensaje a través de redes a la afición del club galo: "Hoy, junto a Next Play, entramos en el Le Mans FC, un equipo que ha hecho un trabajo excelente en las últimas temporadas, respaldado por deportistas e inversores muy competentes".

"Estamos convencidos de que juntos podemos llevar al club a nuevas cotas en los próximos meses. Muchas gracias a todos y tengo muchas ganas de veros pronto allí. ¡Allez Le Mans!", añadió.

En lo referente al fútbol, el equipo francés va a intentar pelear el dominio que existe por parte del PSG, sobre todo a nivel financiero, donde no hay ningún equipo, actualmente, que pueda competirle en la liga francesa y muy pocos a nivel mundial.

Courtois no es el único jugador del Madrid que es asociado de un equipo de fútbol, Kylian Mbappé es accionista mayoritario del SM Caen, que juega actualmente en la tercera liga francesa.

Thierry Gomez es el actual presidente y director general de Le Mans y lleva siéndolo desde 2016 y va a seguir en el cargo para continuar el proyecto ambicioso que estuvo a punto de desaparecer en 2013 por culpa de problemas económicos.

Gracias a estas inversiones, se va a intentar convertir al equipo en un referente nacional y, también, en el desarrollo de cantera. Uno de los pilares de este ambicioso proyecto es la construcción de un centro de entrenamiento que esté dedicado al desarrollo del talento local, y dicha obra ya se ha puesto en marcha.