Gerard López contradice a Luis Enrique y Valverde: "Recibía los informes del hijo de Negreira, me eran muy útiles"

Aparece la primera voz en el 'caso Negreira' que defiende haber utilizado los supuestos informes arbitrales que realizaba Javier Enríquez Romero, el hijo del exnúmero 2 de los árbitros, para el Fútbol Club Barcelona.

Gerard López, que fue entrenador del filial azulgrana entre 2015 y 2018, admitió en una entrevista concedida en Onda Cero que él sí recibió esos informes del hijo de Negreira y que además les sacó rendimiento.

"Yo estuve en el filial y recibía los informes arbitrales del hijo de Negreira, que me eran super útiles", aseveró el que también fuera jugador culé.

Gerard López. Foto fcbarcelona.cat

No obstante, Gerard López, ahora comentarista en televisión, admitió que el Fútbol Club Barcelona se equivocó a la hora de contratar al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros: "Negreira es un error histórico del Barça, pero de ahí a que se comprasen árbitros...", comentó en la radio.

La estancia de Gerard al frente del filial azulgrana comprende entre los años 2015 y 2018. Esa fue, precisamente, la última etapa de los pagos que realizó el Fútbol Club Barcelona a José María Enríquez Negreira, unos pagos que terminaron en 2018.

Una versión contradictoria

Estas palabras de Gerard López chocan directamente con lo que declararon en los juzgados tanto Luis Enrique como Ernesto Valverde.

Los dos exentrenadores del Fútbol Club Barcelona fueron muy claros cuando les tocó pasar ante la juez como testigos del 'caso Negreira', y afirmaron que nunca llegaron a ver esos supuestos informes y que nadie se los llegó a ofrecer.

Tampoco a Luis Enrique en la época de entrenador del filial, como ahora sí que dice haberlos usado Gerard López.

"Durante los seis años que estuve como entrenador nadie me ofreció ni enseñó informes... Lo puedo asegurar, ni a mí ni a nadie que forme parte de mi staff", comentó Luis Enrique en su declaración por videoconferencia.

"Yo ni los solicité, ni me los ofrecieron, ni he tenido nunca interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo", comentó por su parte Ernesto Valverde en su declaración.

Gaspart, el último en declarar

Estas declaraciones de Gerard López quedan al margen del marco judicial en el que se sigue desarrollando el 'caso Negreira'.

El último en pasar a declarar en calidad de testigo fue Joan Gaspart, un hombre clave para entender toda la trama, ya que con él se iniciaron los pagos al exvicepresidente de los árbitros y con él se reanudaron posteriormente cuando llegó a la RFEF.

El exmandatario afirmó que "jamás" pagó a ningún colegiado para amañar partidos.

Además, defendió que era "normal" contar con ojeadores o profesionales que asesoran a la entidad y censuró que se intenta "enfangar" la competencia con acusaciones que tildó de falsas.

En el plano institucional, Gaspart cargó duramente contra el Real Madrid, personado como acusación particular, asegurando que su postura en el proceso "hace mucho daño al fútbol".