Frank Ilett, el fan viral del Manchester United, seguirá sin cortarse el pelo tras 493 días: "Es desgarrador, era el momento"

Frank Ilett tenía todo preparado para volver a la peluquería. El aficionado más famoso del Manchester United llevaba 493 días sin tocar un solo mechón de su pelo y este martes por la noche, en el London Stadium, podía haber puesto fin a la espera más larga de su vida.

Pero el West Ham de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez se cruzó en su camino, empató para cortar la racha del United (1-1) y el reto que empezó como una broma el 5 de octubre de 2024 seguirá vigente al menos unas cuantas semanas más.

Ilett, un joven británico, prometió aquel otoño que no se cortaría el pelo hasta que los Red Devils encadenaran cinco victorias consecutivas. El Manchester United no lograba tal hazaña desde febrero de 2024 y el aficionado, conocido en redes sociales como The United Strand, pensó que tardaría semanas en cumplir su apuesta.

"En su día pensé que el reto duraría tres o cuatro meses, pero ha durado mucho más de lo que pensaba", confesó horas antes del partido en una entrevista concedida a MARCA.

Lo que no imaginó es que su melena sobreviviría a tres entrenadores distintos. Cuando lanzó el desafío, Erik ten Hag dirigía al equipo. Luego llegó Rúben Amorim, que tampoco logró hilar cinco triunfos seguidos y acabó destituido. Solo con la llegada de Michael Carrick como técnico interino cambió el panorama.

Frank Ilett, en una imagen creada por IA junto a Michael Carrick Redes sociales

El excentrocampista firmó cuatro victorias consecutivas contra rivales de enorme calibre: Manchester City en el derbi, Arsenal en el Emirates, Fulham y Tottenham en Old Trafford. El quinto peldaño era el West Ham, un equipo en puestos de descenso con 23 puntos, y todo el fútbol inglés daba por hecho que Ilett podría al fin cortarse el pelo.

No ocurrió. El United no pudo superar a los Hammers y la racha se rompió a un solo triunfo de la meta. Para Ilett, que había organizado un evento en directo con sus seguidores para ver el partido y ya acariciaba la donación de su cabello a la Little Princess Trust -una organización benéfica que fabrica pelucas para niños con cáncer-, el golpe es tan deportivo como emocional.

"Es desgarrador. Este era el momento", dijo en directo instantes después del pitido final. "Lo principal era intentar hacer reír a la gente y sacarles una sonrisa, y se terminó convirtiendo en algo viral. Mi familia se está divirtiendo con todo esto, aunque no creo que pensaran que duraría tanto", había explicado previamente.

El fenómeno de The United Strand ha trascendido con creces lo anecdótico. Ilett acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales, ha aparecido en Sky Sports, BBC Radio Manchester y medios de medio mundo, ha protagonizado anuncios publicitarios y ha recaudado más de 6.000 libras para causas benéficas.

Incluso los propios jugadores del United conocen su reto. Según desveló The Sun, algunos bromeaban en el vestuario tras cada victoria: "Vamos, que este chico se corte el pelo de una vez".

Ahora Ilett tendrá que esperar a que Carrick vuelva a iniciar una nueva racha desde cero. Con el pelo ya por debajo de los hombros y un verano a la vista, su paciencia será puesta a prueba una vez más.

"Este reto ha sido sencillo pero muy largo", había dicho antes del partido. Tras esta noche en Londres, será todavía más largo