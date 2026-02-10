Confirmado: Samu se pierde el Mundial con España después de romperse el cruzado de su rodilla derecha

Samu tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha. El internacional español se destrozó en el último partido de la liga portuguesa con el Oporto y no se perderá con toda seguridad el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La grave lesión supone un duro varapalo para un jugador en constante progresión y también para la Selección. Luis de la Fuente contaba con él y entraba entre los posibles candidatos a llevarse uno de los puestos de la delantera en la próxima Copa del Mundo, pero su debut en un Mundial tendrá que esperar.

Samu cayó lesionado este pasado lunes en el partido que enfrentó al Oporto y al Sporting de Portugal. En un choque de gran trascendencia entre los dos primeros clasificados, el delantero fue titular, como es habitual, pero no regresó al terreno de juego en la segunda mitad.

Samu, cabizbajo, con el Oporto. REUTERS

El internacional español fue sustituido al descanso ya con malas sensaciones. El hecho de que no regresara al campo en un duelo de vital importancia para su equipo hacía presagiar las peores noticias, y efectivamente estos malos pronósticos se cumplieron.

El Oporto emitió un comunicado este mismo martes confirmando la gravedad de la lesión del delantero. "Samu, que fue sustituido al descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince en la rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior. El internacional español será reevaluado por el Departamento Médico del FC Porto en los próximos días", escribieron los 'dragones'.

Un contratiempo para De la Fuente

Luis de la Fuente tenía en Samu una gran opción para completar la lista de elegidos para el próximo Mundial 2026. El delantero no iba a tener el rol de titular dado que el seleccionador tiene definido el equipo, pero sí que contaba con muchas papeletas para ser un hombre de recambio a lo largo del torneo.

Ahora, España se ve sin la opción de contar con el que seguramente sea su delantero más en forma.

Después de un tiempo derribando la puerta con la sub21, De la Fuente le dio la opción de poder jugar con la Absoluta. Jugó los Juegos Olímpicos de París y debutó con los 'mayores' en noviembre de 2024.

Fue en el encuentro de la Nations League en el que España venció por 3-2 a Suiza, y en el que él entró en la segunda mitad en sustitución de Álvaro Morata.

Muy en forma

La temporada de Samu estaba siendo inmaculada hasta el momento. A sus 21 años y en su segunda campaña en el Oporto, sumaba la friolera de 20 goles en 32 partidos disputados hasta el momento.

13 de ellos los había anotado en liga, otros 3 más en la Europa League, y 4 más en la competición copera de Portugal.

Samu Omorodion celebra un gol con la selección sub21. RFEF

Sus estadísticas hablaban por sí solas. Era el delantero referencia del líder de la liga portuguesa y se había ganado por méritos propios la opción de que Luis de la Fuente le pudiera llamar para ir al Mundial con España.