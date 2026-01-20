Muere el exfutbolista David Cordón, padre del jugador del Getafe Davinchi, en el accidente ferroviario en Adamuz

David Cordón, exfutbolista y padre del jugador del Getafe 'Davinchi', falleció en el trágico accidente de trenes que tuvo lugar en Adamuz el pasado domingo.

El exdeportista se encontraba desaparecido desde que sucedió el descarrilamiento de los trenes al paso por la localidad cordobesa, y los familiares habían pedido respeto por su intimidad.

Sin embargo, este martes tanto el Getafe CF como los propios familiares confirmaron el fallecimiento de David Cordón a los 50 años.

Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar.



Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador “Davinchi” en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba.



Te conocimos hace siete meses y en poco… pic.twitter.com/JLBiJCL76Y — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 20, 2026

"Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador 'Davinchi' en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba", comenzó escribiendo el club azulón para confirmar la noticia.

"Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", finalizó el Getafe CF.

Desaparecido desde el domingo

Cordón viajaba en el Alvia 2384 que salió de Madrid destino a Huelva después de acudir al Coliseum a ver el partido entre el Getafe y el Valencia. Un duelo en el que su hijó no tuvo minutos tras estar lesionado.

El fallecido acudió a la localidad madrileña por una iniacitiva puesta en marcha por LaLiga en la que los jugadores elegían a la persona más influyente en su carrera deportiva. 'Davinchi' había elegido a su padre.

David Cordón, de 50 años, desarrolló la mayor parte de su carrera en el fútbol profesional y semiprofesional español, pasando por varios clubes de Segunda B y categorías inferiores.

Jugaba de lateral izquierdo, igual que su hijo, pasó por clubes como el Atlético Madrileño, Sevilla FC, Recreativo de Huelva, FC Cartagena, SD Eibar, CP Cacereño, Zamora CF, Pinatar CF, CD Móstoles y Real Unión.

Además, fue uno de los jugadores de la selección española de fútbol playa que fue campeona de Europa en 2001 y 2004, donde David Cordón brilló hasta el punto de ser considerado MVP.

Con esta identificación asciende a 42 el número de fallecidos en este trágico accidente ferroviario. El hallazgo se produce tras recuperar tres cuerpos del interior del tren siniestrado que se deslizó por un talud de cuatro metros.