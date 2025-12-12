Las contradicciones que Laporta tendrá que explicar ante la juez del Caso Negreira: como testigo, no podrá mentir

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, comparecerá este viernes, 12 de diciembre de 2025, como testigo ante la jueza Alejandra Gil, actual instructora del conocido como Caso Negreira.

No lo hace como imputado -su responsabilidad penal está prescrita por tratarse de hechos ocurridos entre 2003 y 2010-, pero su declaración se presenta clave.

Laporta fue presidente del club durante un periodo en el que se realizaron pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y además incrementó notablemente sus honorarios.

Su declaración busca esclarecer, entre otros puntos, los motivos por los cuales decidió multiplicar los pagos a Negreira en su primer mandato y el conocimiento que tenía del contenido, la forma y el fondo de esos encargos arbitrales que, según la investigación, carecían de soporte documental suficiente.

También se espera que responda sobre algunas contradicciones que ha mantenido públicamente desde que estalló el escándalo, que ahora serán confrontadas en sede judicial.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta

Prescripción, pero no impunidad

Aunque la etapa presidencial de Laporta comprendida entre 2003 y 2010 no puede ser objeto de imputación penal por haber prescrito, es una pieza esencial del puzle.

No solo por su papel pasado, sino porque actualmente vuelve a dirigir el club y ha defendido activamente la legalidad de los pagos realizados a las empresas de la familia Negreira (Dasnil 95, Nilsad SCP y Soccercam SL).

De hecho, fue bajo su mandato cuando se produjo el mayor incremento en las facturaciones. En la temporada 2009/2010, Laporta disparó un 102% los pagos al entorno de Negreira bajo conceptos poco habituales como "grabación de partidos de la selección española" o "labores de scouting", actividades ajenas a un supuesto asesoramiento arbitral.

Los informes como "prueba"

En abril de 2023, Laporta ofreció una rueda de prensa para defender al club. Mostró 629 informes arbitrales y 43 CDs elaborados supuestamente por el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, como prueba de que los pagos estaban justificados.

Sin embargo, la investigación reveló que esos documentos solo cubrían el período entre 2014 y 2018, y no explicaban los pagos previos a 2013, cuando se había abonado la mayor parte del dinero.

Además, el propio Javier Enríquez desmintió a Laporta ante la jueza. Aseguró que nunca facturó a través de las sociedades de su padre, sino desde la suya (Soccercam), por la que percibía unos 70.000 euros anuales.

También negó conocer que su padre estuviera cobrando cantidades millonarias del club y denunció públicamente que se utilizó su nombre como "pantalla" para justificar pagos que no tenían que ver con él. "Los 7,5 millones de euros no tienen que ver con mis informes", declaró.

"Todo está documentado"

Joan Laporta ha sostenido desde el principio que todos los servicios prestados por Enríquez Negreira al club estaban debidamente documentados.

Sin embargo, tanto la Agencia Tributaria como el propio FC Barcelona reconocieron ante Hacienda que buena parte de los servicios facturados por Negreira no contaban con justificación documental.

exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira (i) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. EFE

Los informes tampoco convencieron a los auditores. La consultora KPMG advirtió de la falta de coherencia en los conceptos facturados por Negreira, y señaló como irregular el aumento abrupto de honorarios bajo epígrafes que poco tenían que ver con el arbitraje.

A ello se suma un dato revelador: los pagos cesaron en 2018, coincidiendo con la salida de Negreira del CTA, lo que sugiere que el valor de sus servicios no residía en los informes, sino en su cargo.

"Desconocimiento" del acuerdo

Otra línea de defensa del entorno de Laporta ha sido minimizar su implicación directa en los pagos durante su primera etapa al frente del FC Barcelona.

Alegan que la relación con Negreira era una práctica heredada de anteriores directivas y que se trataba de un acuerdo verbal, sin contratos firmados ni compromisos formales, pese a que a la vez aseguran que todo siempre estuvo documentado.

Sin embargo, los indicios recopilados por la Fiscalía y la Guardia Civil apuntan a lo contrario. El propio José María Enríquez Negreira reconoció ante Hacienda que su papel era "asegurar la neutralidad" de los arbitrajes, lo que implica que percibía poder de influencia.

Javier Enríquez, el hijo de José María Enríquez Negreira

En 2020, ofreció al club "ayuda con el VAR" pese a no ostentar ya cargo alguno en el CTA. Y cuando se cortaron los pagos, envió dos burofaxes amenazantes al Barça en los que recordaba sus "confidencias y favores".

Estos mensajes contradicen la versión del desconocimiento y revelan una relación personal directa entre los presidentes del club y Enríquez Negreira a lo largo de los años.

También evidencian que los pagos fueron asumidos durante años por el club sin contratos escritos, sin informes técnicos acreditativos y sin más soporte que la palabra de Negreira.

Instrucción abierta

Laporta no será el único que declare este viernes. También lo harán como testigos los exentrenadores Ernesto Valverde y Luis Enrique, quienes deberán aclarar si utilizaron los supuestos informes arbitrales en su trabajo técnico y hasta qué punto fueron relevantes.

La Fiscalía considera que sus versiones permitirán contrastar la veracidad del relato ofrecido por el club sobre la utilidad de dichos documentos.

Tras estas declaraciones, la causa seguirá su curso. El 27 de enero está prevista la comparecencia del FC Barcelona como entidad investigada, representada por la actual vicepresidenta Elena Fort.

Posteriormente, el 6 de febrero, comparecerá el expresidente Joan Gaspart. La instrucción busca así escuchar a todos los responsables institucionales que pudieron tener conocimiento de la relación entre el club y Enríquez Negreira.

La declaración de Laporta será especialmente significativa. Aunque no corre riesgo penal en esta fase del proceso, deberá responder con claridad y coherencia a cuestiones que ha evitado o matizado públicamente.