Unos ultras polacos atacan el autobús de los aficionados del Rayo Vallecano dejando varios heridos y detenidos

La expedición de aficionados del Rayo Vallecano desplazada a Polonia para presenciar el partido de su equipo ante el Jagiellonia ha vivido horas de tensión tras sufrir una emboscada organizada durante la madrugada del miércoles al jueves.

El incidente, protagonizado por grupos ultras locales, ha empañado la previa del encuentro europeo y ha obligado a extremar las medidas de seguridad.

El ataque se produjo en la autopista S8, una de las vías principales del país. Según medios locales, un autobús que transportaba a seguidores franjirrojos fue interceptado de manera premeditada por un grupo de encapuchados.

Los atacantes obligaron al vehículo a detenerse y forzaron a los aficionados rayistas a descender del mismo. Una vez fuera, decenas de ultras se lanzaron contra ellos, generando una situación de caos y violencia en plena carretera.

Fuentes policiales confirman a El Confidencial que hay dos aficionados del Rayo heridos (de carácter leve), así como la detención de tres agresores polacos (un hombre y una mujer entre ellos). Los medios polacos elevan la gravedad del incidente, informando de hasta diez heridos y cuatro detenidos en total.

Este no es el primer incidente que esta temporada en Conference tiene como protagonista al Rayo. En la visita de los ultras polacos del Lech Poznan a Vallecas en noviembre hubo detenidos y altercados por las calles del barrio madrileño entre radicales de ambos equipos.

A pesar del susto inicial y la gravedad de la emboscada, la situación en el centro de la ciudad se reporta, por el momento, en calma.

En busca de dar un salto

En lo deportivo, el Rayo Vallecano buscará este jueves dar un salto de gigante hacia su clasificación dentro del top 8 de la Conference League.

Los de Iñigo Pérez suman siete puntos de 12 posibles y querrán volver a la senda del triunfo después del último tropiezo frente al Slovan de Bratislava.

Los vallecanos parecen estar sufriendo las consecuencias del calendario tan cargado y el técnico navarro apenas puede rotar ante la poca profundidad de plantilla. Eso sí, los resultados están saliendo y el equipo ocupa una cómoda posición de mitad de tabla en La Liga.